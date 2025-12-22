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El límite de velocidad permanente en un tramo muy transitado de la A38 en Plymouth ha cambiado de 70 a 60 mph.

National Highways anunció planes para reducir el límite de velocidad en la A38 Plymouth Parkway entre el intercambio de Marsh Mills y el puente Tamar a principios de este año.

Jack Mason, de National Highways, dijo que el número de colisiones en la autopista era el doble del promedio nacional.

El superintendente James Gale, de la policía de Devon y Cornwall, dijo que las reducciones del límite de velocidad podrían reducir la cantidad y la gravedad de los incidentes en la carretera.

Los datos de Carreteras Nacionales identificaron 157 accidentes en ese tramo de la carretera, que resultaron en 226 heridos, entre 2020 y 2024, dijo Mason.

Dijo: «Hay 60.000 vehículos que la utilizan cada día, y eso es bastante similar a lo que ocurre en algunos tramos de autopista, y por eso necesitamos ver qué podemos hacer para ayudar a reducir las colisiones con heridos que ocurren en la autopista».

El señor Mason dijo que la policía utilizaría cámaras de velocidad para hacer cumplir el límite de velocidad reducido.

«En última instancia, la aplicación de la ley es una cuestión que compete a la policía, por lo que será su responsabilidad determinar cuál podría ser el período de gracia adecuado, y utilizarán cámaras de velocidad para aplicar la normativa en la autopista».

Daño ‘enorme’ a las comunidades

El señor Gale dijo que acogía con satisfacción la reducción del límite de velocidad.

«Queremos ayudar a la gente a adaptar su comportamiento en ese tramo de carretera y acostumbrarse al nuevo límite», dijo.

«Podría haber una mayor visibilidad, podría haber cierta participación del equipo de policía de carreteras y otros, para ayudar a la gente a entender que el límite se ha reducido».

El Sr. Gale dijo que mantener a las personas seguras en las carreteras era el núcleo de la reducción del límite de velocidad.

«Nuestro negocio aquí es mantener a las personas seguras en las carreteras, ese es el elemento más importante de todo esto.

«Mi personal y… las organizaciones hermanas, el servicio de ambulancias y otros están acudiendo a incidentes que implican colisiones de tráfico muy graves o fatales, donde el daño causado a las comunidades es enorme».

Reducir los límites de velocidad puede tener un «efecto dramático en la reducción de la gravedad» de esos incidentes, añadió Gale.