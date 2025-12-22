Un hombre que mató a un jubilado con su motocicleta todoterreno mientras conducía a más del doble del límite de velocidad fue encarcelado por cuatro años.

Joshua Findlay, de 25 años, golpeó a David Gow con su bicicleta cuando el hombre de 79 años cruzaba Balmore Road en la zona de Lambhill de Glasgow el 12 de febrero de 2023.

Findlay, anteriormente de Bishopbriggs, East Dunbartonshire, se declaró culpable anteriormente de causar la muerte del Sr. Gow al conducir de manera peligrosa .

Al sentenciarlo en el Tribunal Superior de Edimburgo, la jueza Lady Drummond dijo que sólo una pena de prisión era apropiada y también le prohibió conducir durante ocho años.

«El señor Gow era un usuario vulnerable de la vía, un peatón de 79 años que no tenía posibilidad de protegerse de su conducción peligrosa», dijo.

Agregó que el jubilado era un padre y esposo amoroso a quien «extrañaban profundamente».

lesiones mortales

Findlay y un conocido, Regan Shearer, de 26 años, estaban conduciendo sus motocicletas todoterreno antes de la colisión fatal.

El abogado adjunto Imran Bashir dijo: «Ambos viajaban a alta velocidad, pasando un semáforo en rojo y adelantando a un automóvil».

El señor Gow estaba en un pub y estaba cruzando la calle después de bajarse de un autobús.

El fiscal dijo: «Findlay golpeó a David Gow causándole heridas mortales».

Findlay se cayó de su bicicleta, una KTM 300-XC, y sufrió fracturas y una perforación en un pulmón.

Los testigos acudieron en auxilio de la víctima, llamaron al 999 y le practicaron RCP. Paramédicos y policías acudieron al lugar, pero el Sr. Gow falleció tras sufrir lesiones en el pecho y el abdomen.

David Gow tiene cabello corto y blanco y lleva gafas negras y una blusa oscura.

Fuente de la imagen,Policía de Escocia

Título de la imagen,David Gow fue atropellado por una motocicleta todoterreno en Glasgow cuando se dirigía a casa.

Los oficiales hablaron con Findlay y él confirmó que estaba en la motocicleta que atropelló al jubilado.

El Sr. Bashir dijo: «La motocicleta no tenía luces de giro ni espejos retrovisores. Estaba matriculada para circular por carretera, pero no llevaba la matrícula en la parte trasera».

Los investigadores de la colisión que vieron las imágenes de CCTV dijeron que Findlay viajaba a 69 mph en una zona de 30 mph antes de la colisión fatal.

El fiscal dijo: «Concluyeron que el incidente había sido causado por el exceso de velocidad y la mala observación por parte de Findlay».

Dijo que el Sr. Gow habría sido visible durante varios segundos, pero Findlay no frenó lo suficiente. Añadió que no se podía atribuir culpa alguna a la víctima.