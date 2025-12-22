Un hombre que intentó escapar de la policía durante una persecución terminó conduciendo hacia un río, según informó una fuerza policial

La Policía del Gran Manchester (GMP) dijo que el automovilista «se salió de la carretera» cuando intentaba evadir la captura en las primeras horas de la mañana del sábado en el centro de la ciudad de Bury.

Pero condujo su coche por un terraplén y cayó en el río Roch, añadió la fuerza.

Fue arrestado bajo sospecha de dos cargos de conducción peligrosa: no detenerse ante la policía y conducir sin seguro ni carnet. GMP afirmó que presuntamente había estado involucrado en un incidente anterior en Bolton.