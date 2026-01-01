La policía está investigando informes sobre jóvenes que arrojaron vajilla, piedras y botellas de vidrio desde un puente a una carretera.

La policía de Cumbria dijo que recibió múltiples informes sobre objetos, incluidas sillas, huevos y platos, que fueron arrojados desde la carretera sobre el túnel que conduce desde Ladies’ Walk en Workington hasta el recinto principal del centro comercial.

La fuerza dijo que estaba «apuntando proactivamente al área» para disuadir a los jóvenes y estaba trabajando para identificar a los responsables.

Un portavoz dijo: «Esto es extremadamente peligroso y si estos objetos golpearan a una persona que se encuentra debajo, podría provocar lesiones graves o, peor aún, lesiones fatales».

Agregaron que si alguien resultaba herido, los responsables serían procesados.