Para muchos estadounidenses, la salsa picante es mucho más que un simple condimento. Es un tema que apasiona, y la geografía podría explicar algunas de esas opiniones.

En conmemoración del Día Nacional de la Salsa Picante, el 22 de enero, el equipo de Instacart analizó los datos de compra de la plataforma de comestibles en línea para revelar las preferencias de salsa picante de los estadounidenses. En Estados Unidos, las cinco marcas de salsa picante más compradas fueron Frank’s RedHot, Huy Fong Foods (creadores de la apreciada Sriracha), Taco Bell, Cholula y Texas Pete.

El informe de Instacart también proporciona un desglose estado por estado de las preferencias de salsa picante en diferentes partes de EE. UU.

“Una de las conclusiones más interesantes fue lo fuerte, y a veces sorprendente, que puede ser la lealtad regional cuando se trata de salsa picante”, comentó Alex Orellana, analista de tendencias de Instacart, al HuffPost. “Si bien Frank’s RedHot es un claro favorito a nivel nacional, existen sectores con una profunda devoción a la marca que realmente destacan en los datos”. Señaló a Texas Pete, que domina en las Carolinas, Georgia y Virginia, aunque curiosamente no en Texas. Mientras tanto, Louisiana Brand reina en Luisiana y los estados vecinos de Arkansas, Misisipi y Tennessee. Debe leer: Se avecinan los aranceles al alcohol de Trump para 2026: esto es lo que más les dolerá “También hay algunos contrastes divertidos que demuestran lo personales que pueden ser estas preferencias”, dijo Orellana. “Cholula reúne combinaciones improbables, con Montana y Hawái gravitando hacia la marca, mientras que Tapatío se erige como la opción predilecta de California, lo que refleja la profunda influencia de la cultura gastronómica local en los carritos de compra”. El informe de Instacart refleja el volumen de salsa picante entregada en la plataforma en cada estado entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del año pasado. Además de las preferencias de marca, la compañía también reveló qué estados compran el mayor y el menor volumen de salsa picante por cliente.

Las salsas picantes que más les gustan a los estadounidenses, desglosadas por estado

