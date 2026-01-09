Un hombre que sufrió una lesión cerebral catastrófica en un accidente automovilístico hace 10 años dice que perdió varios trabajos porque el incidente lo dejó sin inhibiciones.

Nick Atherton, de 33 años y de Cheltenham, dice que lo despidieron por cosas como decir cosas inapropiadas a sus colegas o poner los ojos en blanco mientras recibía instrucciones de personal superior.

La organización benéfica Headway ha pedido a los empleadores que sean más conscientes de cómo pueden comportarse las personas con lesión cerebral adquirida (LCA).

La organización benéfica con sede en Gloucestershire dice que la falta de conciencia de sus síntomas hace que sea más probable que las personas que viven con una lesión cerebral se enfrenten a un empleo inestable.

Nick, que trabaja en hostelería, dijo: «Uno de mis hábitos siempre ha sido apartar la mirada de todas las distracciones externas, para poder pensar con claridad en una respuesta a tu pregunta y mirar hacia arriba para pensar.

«Y eso se puede ver como si estuviera poniendo los ojos en blanco, pero no es mi intención. Estoy poniendo los ojos en blanco ante la inflexibilidad de mi propio cerebro».

Añadió: «Digo lo que me viene a la cabeza, porque quiero decirlo antes de olvidarlo. Y luego pienso: «Ay, no debería haber dicho eso». Pero una vez que lo digo, es demasiado tarde».

Nick conducía de regreso a casa después de un turno de noche cuando sufrió el accidente. Su largo camino hacia la recuperación se presentó en un documental de BBC Sounds en 2021.

Fuente de la imagen,Nick Atherton Título de la imagen, Nick Atherton necesitó tratamiento hospitalario después del accidente automovilístico.

A pesar de que le encantaba trabajar en la recepción y de que su trabajo había sido elogiado en su último empleo, hubo quejas después de que les preguntara a colegas que estaban en una relación si eran «compañeros de abrazos», y también por parte de una colega más joven después de que «en broma» dijera «buena chica» después de que ella lo ayudara.

«En retrospectiva, soy consciente de la forma en que eso puede interpretarse, y no fue apropiado», dijo.

Cuando Nick apeló la pérdida de su trabajo, su empleador admitió no haber seguido los procedimientos disciplinarios correctos, pero mantuvo la decisión de despedirlo.

Nick dijo que informa a los empleadores sobre su lesión durante las entrevistas, pero «luego la gente no logra solucionar el problema ni informar a su personal sobre mis limitaciones».

Múltiples síntomas

Los expertos han descrito muchas formas en que la encefalopatía traumática crónica (ETC) puede afectar a las personas.

La desinhibición es un síntoma clásico de traumatismo craneoencefálico. Otros síntomas incluyen cambios graves de humor y personalidad.

Estos cambios pueden incluir depresión, agresión, impulsividad e incluso pensamientos suicidas.

Algunas víctimas de lesiones en la cabeza han informado haber experimentado disfunción eréctil, deterioro cognitivo (pérdida de memoria, confusión y falta de juicio) y problemas motores como dificultad para hablar e inestabilidad.

Estos problemas neurológicos suelen aparecer años después de repetidos impactos en la cabeza y a veces afectan a ex deportistas.

Título de la imagen, Julie Reader-Sullivan de Headway quiere que los empleados sean conscientes de cómo pueden comportarse las personas con lesiones cerebrales y qué hacer.

Estadísticas de lesiones cerebrales de Headway

En el período 2023-24, se registraron aproximadamente 919 ingresos hospitalarios diarios en ABI UK. Esto equivale a uno cada 90 segundos.

En el Reino Unido, se registraron 123.969 ingresos hospitalarios por traumatismo craneoencefálico entre 2023 y 2024. Esto equivale a un ingreso cada cuatro minutos.

Los hombres tenían 1,5 veces más probabilidades que las mujeres de ser ingresados ​​en un hospital del Reino Unido por una lesión en la cabeza en 2023-24.

Headway Gloucestershire, que ha apoyado a Nick, cree que los empleadores de personas con lesiones cerebrales deberían concienciar a los demás empleados de que la condición puede hacer que la persona diga cosas inapropiadas.

La directora ejecutiva, Julie Reader-Sullivan, afirmó: «Los empleadores son responsables de todos sus empleados. Por lo tanto, debe ser justo. No se trata de decir: ‘Perdona a esa persona porque está diciendo algo inapropiado’».

«Se trata de decir: si esto sucede, esto es lo que debes o no debes hacer».

Añadió: «La gente suele decir que es una persona diferente antes y después de la lesión cerebral. Algunos dirán que es ese elemento oculto de la lesión cerebral».

Headway produce tarjetas de identidad que indican que alguien tiene una lesión cerebral y cómo le afecta.

Título de la imagen, La tarjeta de identidad de lesión cerebral de Headway enumera cómo se ve afectado el titular

Nick espera que al hablar se genere más conciencia sobre su condición y se genere más comprensión, y espera conseguir otro trabajo.