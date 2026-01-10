El Ladies European Tour ha nombrado a Tom Phillips como su próximo Director Ejecutivo, según anunció el circuito. Phillips, actual Director de Oriente Medio del DP World Tour, asumirá el nuevo cargo el 6 de abril de 2026.

El inglés lidera actualmente un equipo de 30 jugadores en los Emiratos Árabes Unidos. El DP World Tour, al igual que el LET, tiene una fuerte presencia en Oriente Medio y en todo el mundo.

“El Ladies European Tour tiene una historia que nos enorgullece y un futuro emocionante”, declaró Phillips en un comunicado. “Me siento honrada de asumir este cargo y espero trabajar con la directiva, el equipo y las jugadoras para seguir fortaleciendo el circuito, ampliando su alcance global y creando aún más oportunidades para las mujeres en el tenis”.

El pasado junio, la exdirectora ejecutiva Alexandra Armas anunció su dimisión en otoño. Armas dirigió el LET en dos etapas: la primera en 2005, durante una época de dificultades para el circuito, y la reconstruyeron hasta alcanzar casi 30 eventos antes de que los problemas financieros paralizaran al mundo. Tras su marcha inicial en 2012, regresó en 2020 y volvió a aumentar el número de torneos, duplicando las ganancias.

Antes de su etapa en el DP World Tour, Philips trabajó durante 15 años con Sir Nick Faldo, como director ejecutivo de la Faldo Series, que llegó a incluir 40 torneos en 30 países. Su experiencia previa incluye el cargo de director ejecutivo de la Asociación de Golf de Hong Kong y altos cargos de desarrollo empresarial en Asia, incluyendo Mission Hills en China.

“Tom es un líder muy respetado con una amplia experiencia internacional y una sólida trayectoria de crecimiento sostenible”, declaró Marta Figueras Dotti, presidenta del Consejo de Administración de LET Ltd., en un comunicado. “Su experiencia comercial, su enfoque colaborativo y su pasión por el juego lo convierten en la persona ideal para liderar el LET mientras seguimos impulsando el crecimiento de nuestros jugadores y nuestra gira”.

Las notas publicadas en la gira indican que Phillips, que ha vivido y trabajado en Medio Oriente y Asia desde 2005, regresará al Reino Unido para comenzar su nuevo puesto.

“Tom aporta una perspectiva global y una clara comprensión de cómo impulsar el deporte profesional en beneficio de atletas, socios y aficionados. Su nombramiento refleja la visión a largo plazo del Tour y la oportunidad de fortalecer aún más el ecosistema del golf femenino a nivel mundial”, declaró Liz Moore, presidenta de la Junta Directiva de la LPGA-LET Joint Venture, en un comunicado. “Ha demostrado constantemente su capacidad para construir equipos y alianzas sólidas, y estamos entusiasmados con el liderazgo que aportará al LET”.

El calendario 2026 del LET comienza del 11 al 14 de febrero con el PIF Saudi Ladies International de 5 millones de dólares en el Riyadh Golf Club.