Se ha advertido a los australianos en Victoria que deben prepararse para «pérdidas de propiedad o algo peor» ya que gran parte del país enfrenta condiciones de ola de calor extrema.

Se pronostica que las temperaturas del viernes y el sábado alcanzarán niveles récord en la mayoría de los estados y territorios, y Victoria y Australia del Sur, en particular, se preparan para condiciones de incendio peligrosas debido a los fuertes vientos y las altas temperaturas.

En Victoria está vigente una prohibición total de incendios y todas las regiones del estado recibieron una clasificación de peligro de incendio «catastrófico» o «extremo».

«Los habitantes de Victoria deberían prepararse para mayores pérdidas materiales o algo peor», dijo el viernes el director de la Autoridad de Bomberos del Condado (CFA), Jason Heffernan, a la Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC).

Los australianos se preparan para «pérdidas materiales o algo peor» mientras los incendios forestales destruyen viviendas © BBC

«Las condiciones fueron extremas ayer. Hoy son catastróficas», dijo Heffernan. Se espera que las temperaturas en Victoria alcancen los 42 °C el viernes.

Un incendio forestal cerca de Longwood, en el centro de Victoria, ha quemado casi 36.000 hectáreas, dijeron las autoridades, y al menos diez casas en la pequeña ciudad de Ruffy fueron destruidas.

El capitán de Ruffy CFA, George Noye, dijo que la ciudad se había visto «severamente» afectada.

«La calle principal parecía como si hubiera explotado una bomba, hemos perdido una escuela», dijo a la ABC.

Algunas propiedades lo han perdido todo. Han perdido sus medios de vida, sus galpones de esquila, su ganado; es absolutamente devastador.

«Pero, afortunadamente, hasta el momento no se ha perdido ninguna vida».

El subcomisario de policía de Victoria, Bob Hill, dijo que tres personas (dos adultos y un niño) siguen desaparecidas en el área de Longwood.

Dijo que las autoridades hablaron con ellos ayer en su propiedad y les advirtieron que buscaran refugio, ya que era demasiado tarde para evacuar. Los bomberos regresaron más tarde y encontraron que la casa se había incendiado, pero no pudieron localizar a las tres personas.

«Puede que estén a salvo, puede que estén vivos, no nos adelantemos, pero mantenemos la mente abierta», dijo Hill.

Otro incendio cerca de Walwa, al noreste de Victoria, ha quemado más de 17.000 hectáreas.

Heffernan instó a todos los victorianos a estar en alerta máxima, no sólo aquellos que estuvieran cerca de incendios activos.

«Así de severas son las condiciones en este momento, no sólo en el incendio de Longwood sino en todo el estado», dijo a la ABC.

Mi mensaje en este momento para los victorianos es que sí, estamos hablando de Longwood y Walwa, pero tenemos muchos otros incendios que comenzaron esta mañana en las comunidades y sus alrededores… Espero que haya más a medida que avance el día.

En Australia del Sur, las autoridades locales contra incendios dijeron que habían combatido varios incendios pequeños en todo el estado durante la noche y que se esperaba que las temperaturas alcanzaran los 46 °C en algunas áreas.