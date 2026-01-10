Se ha advertido a los pasajeros de trenes en Coventry y Warwickshire que revisen sus viajes antes de viajar debido a las fuertes nevadas previstas por la tormenta Goretti.

West Midlands Railway dijo que se podrían introducir restricciones de velocidad de emergencia y que los servicios también podrían retrasarse debido a las condiciones de hielo.

El operador dijo que la acumulación de nieve y hielo en las vías, así como el riesgo de que el hielo cubra las líneas eléctricas aéreas, podría impedir que los trenes obtengan la energía que necesitan, lo que en algunos casos provocaría la parada de los servicios.

Se ha emitido una alerta meteorológica ámbar por fuertes nevadas desde el jueves por la noche hasta las 09:00 GMT del viernes.

La Oficina Meteorológica dijo que Coventry y Warwickshire podrían experimentar nieve de hasta 10-15 cm (5,9 pulgadas) de profundidad con potencial de 20-30 cm (11,8 pulgadas) en algunos lugares.

West Midlands Railway pidió a los clientes que tengan cuidado en las estaciones, en las plataformas y al subir y bajar de los trenes, ya que las superficies pueden estar resbaladizas.

Network Rail dijo que algunos trenes en la región funcionarán con un horario reducido a partir de las 19:00 del jueves.