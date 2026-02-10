La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo que su colega opositor Juan Pablo Guanipa fue secuestrado apenas horas después de ser liberado de la detención.
«Hombres fuertemente armados y vestidos de civil llegaron en cuatro vehículos y se lo llevaron por la fuerza», escribió en las redes sociales la madrugada del lunes.
Guanipa, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, pasó ocho meses en prisión y estuvo entre varios presos políticos liberados desde que Estados Unidos detuvo al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero.
El partido de centroderecha de Guanipa dijo que había sido secuestrado por las «fuerzas represivas de la dictadura» mientras se desplazaba de un lugar a otro.
«Responsabilizamos a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello por cualquier daño a la vida de Juan Pablo», escribió Primero Justicia en las redes sociales, refiriéndose al presidente interino de Venezuela, al presidente de la Asamblea Nacional y al ministro del Interior, respectivamente.
El partido también llamó a la comunidad internacional a exigir la «liberación inmediata» de Guanipa y el fin de la «persecución a la oposición» por parte del gobierno venezolano.
Apenas unas horas antes, el hijo de Guanipa, Ramón, celebraba en las redes sociales la liberación de su padre: «Pronto toda nuestra familia podrá volver a abrazarse».
Posteriormente publicó un vídeo en línea en el que exigía pruebas inmediatas de que su padre todavía estaba vivo.
«Hago responsable al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Basta de tanta represión», dijo Ramón Guanipa en el video.
Guanipa estaba entre al menos 30 personas liberadas el domingo, según Foro Penal, que brinda asistencia a los presos políticos en Venezuela.
Líder del partido Primero Justicia, fue elegido gobernador de la región Zulia en 2017, pero se le impidió asumir el cargo después de negarse a prestar juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro.
Guanipa pasó a la clandestinidad tras ser acusado de terrorismo y traición por impugnar el resultado de las elecciones de 2024.
Fue localizado por las fuerzas de seguridad de Venezuela y detenido en mayo de 2025.
La oposición y grupos de derechos humanos dicen que el gobierno de Maduro ha utilizado durante años las detenciones de presos políticos para acabar con la disidencia y silenciar a los críticos.