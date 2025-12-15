El Ayuntamiento de Dumfries y Galloway ha acordado sacar adelante planes de protección contra inundaciones por valor de 68 millones de libras para Dumfries, allanando el camino para que las obras comiencen el año que viene.

El área de Whitesands ha sufrido cientos de inundaciones desde que comenzaron los registros.

A pesar del alto costo, los concejales votaron a favor de avanzar con los planes para una pasarela elevada para defender el área contra las inundaciones y hacerla más atractiva para los visitantes.

Ha sido uno de los temas más divisivos en Dumfries durante muchos años, así que ¿qué opinan los habitantes de la ciudad sobre esta decisión?

Natascha Platt es propietaria de Natascha’s Make-up and Beauty en Bank Street, en la ciudad cerca de Whitesands.

Ella dijo que su negocio ya sufría cuando la Feria Rood llega a la ciudad dos veces al año, debido a las restricciones de estacionamiento en el área.

Le preocupaba que un período de construcción prolongado pudiera ser perjudicial para su negocio.

«Los dos años y medio que ha durado la construcción son definitivamente preocupantes, ya que ya es bastante complicado aparcar en la ciudad y el tráfico ya puede ser bastante malo», dijo.

«Pero es agradable saber que están invirtiendo dinero en la ciudad, aunque falten dos años y medio».

Título de la imagen,Stuart Brack dijo que temía que el trabajo simplemente creara problemas en otros lugares.

El taxista Stuart Brack dijo que Whitesands era uno de sus lugares más concurridos para recoger y dejar clientes.

«Estoy totalmente en contra porque al final no importa lo que hagas, si vas a poner el agua en algún lado, sólo vas a poner el problema en otro lado», dijo.

«Más abajo, en el Dock Park, las casas realmente van a sufrir.

«Podría ser una gran pérdida para todos los taxistas que operan desde Whitesands, pero tendremos que esperar y ver qué pasa y espero que no suceda, aunque me imagino que probablemente sucederá».