En promedio, el Reino Unido experimentó un terremoto «casi una vez al día» en 2025, dijo el sismólogo Brian Baptie.

Hasta el 18 de diciembre de 2025, se habían registrado 309 terremotos en todo el Reino Unido. Las zonas de Perthshire y las Tierras Altas occidentales de Escocia, el sur de Gales, y Yorkshire y Lancashire de Inglaterra registraron la mayor actividad sísmica en general.

Los dos terremotos más grandes ocurrieron con apenas horas de diferencia cerca de Loch Lyon en Perth y Kinross, Escocia, cuando se registró un temblor de magnitud 3,7 el 20 de octubre, seguido de uno de 3,6.

Según datos del Servicio Geológico Británico, en 2025 se registraron más de 300 terremotos en el Reino Unido.

El informe indicó que entre octubre y diciembre se produjeron 34 terremotos en total cerca de Loch Lyon.

«El oeste de Escocia es una de las zonas más activas del Reino Unido», afirmó el Dr. Baptie.

Parte de esto se puede atribuir a fallas geológicas, incluidas la falla Great Glen y la falla Highland Boundary.

«Por el contrario, en el noreste de Escocia se registran muy pocos terremotos».

Dos terremotos menores afectaron Lancashire en apenas unas semanas en diciembre, con el epicentro del temblor de magnitud 2,5 ubicado frente a la costa de Silverdale, en la bahía de Morecambe.

El BGS confirmó que el terremoto fue una réplica de un terremoto de magnitud 3,3 que azotó la zona a principios de diciembre.

La actividad sísmica se registra en 80 estaciones de monitoreo en todo el Reino Unido, operadas por BGS.

Dijo que el Reino Unido experimenta entre 200 y 300 terremotos al año, pero sólo unos 20 o 30 son sentidos o escuchados por la gente.

Este año, recibió 1.320 informes de miembros del público que sintieron temblores este año.

En el Reino Unido y sus alrededores, un fenómeno de magnitud cuatro suele registrarse cada tres o cuatro años, y un fenómeno de magnitud cinco ocurre cada pocas décadas (el más reciente ocurrió en 2008 en Lincolnshire).

Un terremoto de magnitud seis ocurre cada pocos cientos de años.

El mayor terremoto conocido en el Reino Unido ocurrió en 1931, cerca del Banco Dogger, en el Mar del Norte frente a la costa de Yorkshire.

Tuvo una magnitud de 6,1 y fue lo suficientemente potente como para causar daños menores a edificios en la costa este de Inglaterra, a pesar de que su epicentro estaba a 60 millas de la costa.

En general, los terremotos son causados ​​por el movimiento y la fricción de las placas tectónicas que conforman la Tierra. Los terremotos más pequeños, como los experimentados en el Reino Unido, pueden ser causados ​​por movimientos en fallas geológicas de la corteza terrestre.

El Reino Unido se encuentra dentro de la placa euroasiática, a más de 1600 km del límite de placa más cercano. Por ello, no experimenta terremotos de la magnitud de los de otras partes del mundo.