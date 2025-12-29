Las autoridades de Jersey han pedido formalmente a Portugal que elimine la isla de la lista de paraísos fiscales del país, según la información publicada bajo una solicitud de Libertad de Información .

Actualmente Portugal clasifica a Jersey como una jurisdicción con un “régimen fiscal privilegiado” según sus normas fiscales nacionales.

La respuesta de la FOI confirma la solicitud de los Estados tras una visita del Embajador portugués a Jersey en junio, durante la cual acordó plantear la cuestión a las autoridades pertinentes en Lisboa.

El diputado Ian Gorst, ministro de Relaciones Exteriores, dijo que había presentado una solicitud formal por escrito al embajador portugués, Su Excelencia Nuno Brito, pidiendo la eliminación de Jersey de la lista.

Esta decisión se produce después de que Hong Kong, Liechtenstein y Uruguay fueran eliminados recientemente de la lista negra de Portugal tras solicitudes formales.