El ícono del Barcelona, ​​Xavi, ha recibido un fuerte respaldo para convertirse en el entrenador permanente del Manchester United el próximo verano después de que un experto lo calificara de «opción realista» y con un par de estrellas del equipo de los gigantes de LaLiga apuntando a convertirse en sus primeros fichajes en Old Trafford.

Los Diablos Rojos comenzarán su era post-Rúben Amorim el miércoles por la noche cuando se enfrenten al Burnley en Turf Moor, poco más de 48 horas después de que el entrenador portugués fuera despedido sin contemplaciones del Manchester United .

Después de embarcarse en una diatriba explosiva después del empate 1-1 del domingo en Leeds, el club habrá sentido que no tenía más opción que blandir el hacha, aunque la verdad del asunto es que la escritura estaba en la pared desde hacía tiempo, dados los persistentes desacuerdos sobre tácticas, formaciones y presupuestos de transferencia para darle vida al divisivo sistema 3-4-2-1 de los portugueses.

Al entrar en una nueva era, el United tendrá a Darren Fletcher a cargo interino, aunque existe una gran posibilidad de que su tiempo a cargo sea breve en medio de la confirmación de que Ole Gunnar Solskjaer regresará al club con un contrato a corto plazo hasta el final de la temporada.

Prometiendo un regreso a una configuración de ataque 4-3-3 / 4-5-1, ya se afirma que Solskjaer tiene la vista puesta en tomar el trabajo de los Diablos Rojos por segunda vez de manera permanente .

Sin embargo, parece que los directivos del United tienen otras ideas y nuestro corresponsal de transferencias, Fraser Fletcher, afirma que Oliver Glasner, que quedará sin contrato en Selhurst Park este verano, es la principal opción del club.

De hecho, según nuestras fuentes, se entiende que el austriaco fue informado con mucha antelación del despido de Amorim .

Además de Glasner, Fletcher también ha revelado que el técnico del Marsella, Roberto De Zerbi, que tiene admiradores en la sala de juntas de Old Trafford, ha dejado en claro que estaría abierto al puesto si se lo ofrecieran .

Sin embargo, el experto en fútbol europeo, Kevin Hatchard, ha descrito a Xavi como la opción más realista para el United, destacando sus credenciales para el puesto y explicando por qué está preparado para convertirse en el próximo entrenador permanente en Old Trafford.

Además de eso, los informes en España también respaldan las credenciales del hombre de 45 años, y también han afirmado que buscará hacer de Gavi y Marc Bernal sus primeros fichajes para el club.

¿Cuáles son las posibilidades de Xavi de convertirse en el próximo entrenador del Man Utd?

Según el informe en España, Xavi ahora es considerado un «candidato principal» para convertirse en el próximo entrenador del United, una afirmación que Hatchard no ha dudado en respaldar.

«Creo que Xavi es una opción realista. Hablamos de un jugador que ha ganado títulos con el Barcelona y tiene la seriedad que le da ser uno de los mejores centrocampistas de su generación», declaró Hatchard a Sky Sports News .

“Hay una ironía en que lo vinculen con el Man Utd porque la razón por la que finalmente dejó el Barcelona fue porque habló públicamente sobre la situación financiera del club y sobre si el club podría seguir siendo competitivo con las restricciones financieras que tenían.

“Habla bien inglés y es un obsesivo del fútbol, ​​así que creo que sería un candidato interesante, pero no sería alguien que se limitara a hacer lo que el club necesariamente quisiera.

“Le gusta jugar con el 4-3-3, fue él quien impulsó originalmente a Lamine Yamal y los extremos son muy importantes en su estilo.

«Creo que a los aficionados del Man Utd les gustaría el fútbol, ​​creo que les gustaría su naturaleza dinámica, pero hay algunos obstáculos que superar para incorporarlo».

Defendiendo estas afirmaciones, informes en España afirman que Xavi está dispuesto a solicitar los fichajes tanto de Gavi como de Marc Bernal, a quienes planea convertir en «jugadores clave con gran potencial en su Manchester United».

Gavi, de 21 años, ha disputado 155 partidos desde que debutó con el Barcelona en la temporada 2021/22 y está considerado como uno de los mejores centrocampistas jóvenes de España, a pesar de haber perdido un poco el rumbo en los últimos tiempos.

El informe añade que Xavi «siempre ha sido un fiel partidario de Gavi» y, «como su papel en el Barça ya no es tan destacado», está «convencido de que puede desarrollar todo su potencial y convertirse en uno de los centrocampistas más dominantes de la Liga».

Sobre Bernal, el informe añade que el joven centrocampista es una de las «grandes promesas de la cantera del Barcelona», pero su situación actual «no le permite contar con los minutos necesarios para desarrollarse al ritmo que exige su talento».

El informe afirma que Bernal es visto como un «centrocampista defensivo moderno, capaz de organizar al equipo, proporcionar equilibrio y liderar desde atrás».

Últimas noticias del Man Utd: Gran cambio de rumbo de Mainoo; el objetivo soñado de Ratcliffe como entrenador

A raíz de todas las especulaciones sobre un nuevo gerente, un informe afirma que Sir Jim Ratcliffe tiene una idea completamente diferente al resto de la junta y tiene su propio candidato soñado en mente .

Mientras tanto, tras la marcha de Amorim, Kobbie Mainoo ahora se QUEDARÁ en Old Trafford, y una fuente confiable reveló la tarifa sorprendentemente baja por la que el Manchester United estaba dispuesto a venderlo anteriormente .

También se supo el martes que Mainoo estaba entre los seis jugadores que Amorim molestó gravemente durante su tumultuosa etapa. De hecho, incluso se ha sugerido que Lisandro Martínez se enfrentó al entrenador en un entrenamiento.

Sin embargo, a pesar del despido de Amorim, nuestras fuentes afirman que Joshua Zirkzee todavía está ansioso por unirse a la Roma este mes y se espera que las negociaciones de transferencia se aceleren a finales de esta semana.