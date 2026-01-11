Paul Haggis pagará casi 2 millones de dólares para resolver una demanda presentada por un expublicista de cine que se impuso en un juicio por violación en 2022 contra el director de Crash .

En uno de varios casos de la era #MeToo, la expublicista Haleigh Breest acusó a Haggis de violación y de obligarla a practicarle sexo oral en su apartamento de Manhattan en 2013. En aquel momento, Haggis negó las acusaciones y sostuvo que no recordaba si habían tenido relaciones sexuales. El jurado finalmente falló a favor de Breest y le ordenó pagar aproximadamente 7,5 millones de dólares, a los que el juez añadió posteriormente 2,8 millones de dólares en concepto de honorarios legales.

En virtud del acuerdo, Haggis acordó pagar más de 1,9 millones de dólares para resolver el caso, según un aviso judicial presentado el lunes. «Las partes en esta acción han resuelto amistosamente todas las disputas», indica el documento.

El veredicto de 2022 se produjo casi al mismo tiempo que otro jurado civil, también en Nueva York, dictaminó que Kevin Spacey no abusó sexualmente de un compañero actor. En Los Ángeles, Harvey Weinstein y el actor de That ’70s Show, Danny Masterson, también fueron juzgados por cargos de violación. Ambos fueron declarados culpables.

Breest, quien conoció a Haggis mientras trabajaba en estrenos de cine a principios de la década de 2010, dijo que presentó una demanda tras enterarse de las condenas públicas del director a Weinstein. «Este hombre me violó y se presenta ante el mundo como un defensor de las mujeres», dijo.

Durante el juicio, otras cuatro mujeres testificaron que fueron objeto de insinuaciones sexuales forzadas e indeseadas por parte de Haggis en varios encuentros que se remontan a 1996, aunque ninguna emprendió acciones legales.

El acuerdo para resolver el caso llega después de que Haggis, autor de Million Dollar Baby y coescribió dos películas de James Bond en la década del 2000, declarara haber gastado todo su dinero en la lucha contra el caso. Retiró sus apelaciones en 2024.