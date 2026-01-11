La tragedia unió a la gente de Crans-Montana y paralizó el país. El viernes, justo al lado del bar donde 40 jóvenes fueron asesinados en un incendio la víspera de Año Nuevo, las campanas de la iglesia sonaron en su memoria. Sonaron las campanas en toda Suiza para conmemorar un día de luto nacional. Luego, momentos después de que se desvanecieran las últimas notas de un servicio conmemorativo especial, llegó la noticia de que uno de los dueños del bar había sido detenido.

Agencia de Protección Ambiental Los participantes sostienen flores durante la ceremonia conmemorativa oficial en Martigny tras el incendio mortal en el bar «Le Constellation» en Crans-Montana, Suiza.

En la ceremonia principal en Martigny, en el valle, los familiares de los fallecidos se reunieron con los supervivientes. Algunos habían acudido del hospital para el homenaje. La gente sostenía rosas blancas en el regazo y se estrechaban las manos en señal de apoyo. «Las imágenes que enfrentamos eran insoportables. Una escena peor que una pesadilla. Gritos resonando en el frío gélido, olor a quemado. Era apocalíptico», dijo al público una joven llamada Marie. Ella estaba en un bar frente a Le Constellation cuando se produjo el incendio y de repente se encontró ayudando a los heridos que huían de las llamas. Dijo que nunca olvidaría lo que había visto. En primera fila escuchaban los presidentes de Francia e Italia, cuyos ciudadanos se encontraban entre los fallecidos y heridos en el incendio. Ambos países han abierto sus propias investigaciones. De regreso en Roma, el primer ministro italiano prometió asegurarse de que todos los responsables fueran identificados. «Esto no fue un accidente. Fue el resultado de demasiadas personas que no hicieron su trabajo», dijo Giorgia Meloni. Ella quiere saber por qué no se cortó la música tan pronto como comenzó el incendio. ¿Por qué nadie les dijo a los jóvenes que salieran? ¿Por qué el ayuntamiento no hizo las comprobaciones adecuadas? Hay demasiados «porqués». En Crans-Montana la gente tiene las mismas preguntas y muchas más. Por ahora, los únicos dos sospechosos formales son los copropietarios de Le Constellation, Jacques y Jessica Moretti. La madrugada del viernes, la fiscalía los citó. Están siendo investigados por causar muerte y lesiones por negligencia, pero no han sido acusados. Jacques Moretti se encuentra actualmente en prisión preventiva. En un comunicado, el Ministerio Público indicó que la medida se produjo tras una «nueva evaluación del riesgo de fuga». «Pienso constantemente en las víctimas y en la gente que está luchando», dijo su esposa ante las cámaras de televisión después de varias horas de interrogatorio en el Ministerio. Fue su primer comentario público desde el incendio. Es una tragedia inimaginable. Ocurrió en nuestro establecimiento y me gustaría disculparme.

EPA/Shutterstock Jacques y Jessica Moretti, propietarios franceses del bar Le Constellation en Crans-Montana, fueron interrogados por los fiscales suizos.