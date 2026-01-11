La tragedia unió a la gente de Crans-Montana y paralizó el país.
El viernes, justo al lado del bar donde 40 jóvenes fueron asesinados en un incendio la víspera de Año Nuevo, las campanas de la iglesia sonaron en su memoria.
Sonaron las campanas en toda Suiza para conmemorar un día de luto nacional.
Luego, momentos después de que se desvanecieran las últimas notas de un servicio conmemorativo especial, llegó la noticia de que uno de los dueños del bar había sido detenido.
En la ceremonia principal en Martigny, en el valle, los familiares de los fallecidos se reunieron con los supervivientes. Algunos habían acudido del hospital para el homenaje. La gente sostenía rosas blancas en el regazo y se estrechaban las manos en señal de apoyo.
«Las imágenes que enfrentamos eran insoportables. Una escena peor que una pesadilla. Gritos resonando en el frío gélido, olor a quemado. Era apocalíptico», dijo al público una joven llamada Marie.
Ella estaba en un bar frente a Le Constellation cuando se produjo el incendio y de repente se encontró ayudando a los heridos que huían de las llamas.
Dijo que nunca olvidaría lo que había visto.
En primera fila escuchaban los presidentes de Francia e Italia, cuyos ciudadanos se encontraban entre los fallecidos y heridos en el incendio. Ambos países han abierto sus propias investigaciones.
De regreso en Roma, el primer ministro italiano prometió asegurarse de que todos los responsables fueran identificados.
«Esto no fue un accidente. Fue el resultado de demasiadas personas que no hicieron su trabajo», dijo Giorgia Meloni.
Ella quiere saber por qué no se cortó la música tan pronto como comenzó el incendio.
¿Por qué nadie les dijo a los jóvenes que salieran? ¿Por qué el ayuntamiento no hizo las comprobaciones adecuadas? Hay demasiados «porqués».
En Crans-Montana la gente tiene las mismas preguntas y muchas más.
Por ahora, los únicos dos sospechosos formales son los copropietarios de Le Constellation, Jacques y Jessica Moretti. La madrugada del viernes, la fiscalía los citó. Están siendo investigados por causar muerte y lesiones por negligencia, pero no han sido acusados.
Jacques Moretti se encuentra actualmente en prisión preventiva. En un comunicado, el Ministerio Público indicó que la medida se produjo tras una «nueva evaluación del riesgo de fuga».
«Pienso constantemente en las víctimas y en la gente que está luchando», dijo su esposa ante las cámaras de televisión después de varias horas de interrogatorio en el Ministerio.
Fue su primer comentario público desde el incendio.
Es una tragedia inimaginable. Ocurrió en nuestro establecimiento y me gustaría disculparme.
Nueve días después, Le Constellation sigue oculto tras lonas blancas de plástico. Un policía solitario monta guardia, con el rostro cubierto por la nieve implacable.
Lo que ocurrió en el sótano del edificio se ha ido aclarando poco a poco: es la historia de un desastre que nunca debería haber ocurrido.
Imágenes de un teléfono móvil muestran una bengala atada a una botella de champán, aparentemente iniciando el incendio al rozar el techo. Cubierta con espuma insonorizante cuya seguridad nunca fue probada, se enciende rápidamente.
Cuando la multitud finalmente corre hacia la salida, presa del pánico, se forma una aglomeración en las escaleras. Parece que las puertas de emergencia estaban bloqueadas.
Pero otro video, de hace seis años, sugiere que el riesgo era bien conocido. En la grabación, se oye a un camarero advertir que el material del techo es inflamable.
«Cuidado con la espuma», grita la voz, mientras la gente agita las mismas bengalas.
Pero las preguntas aquí no son sólo para los propietarios.
Esta semana, las autoridades locales de Crans hicieron la sorprendente admisión de que no habían realizado los controles de seguridad obligatorios del bar durante cinco años .
No ofrecieron ninguna explicación.
«Era un infierno dentro de ese bar. Más de 1.000 grados de temperatura. No había forma de escapar», dijo a la BBC el embajador de Italia en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, citando una larga lista de violaciones de seguridad.
Como resultado de ello murieron seis italianos.
«Italia quiere justicia, el gobierno italiano quiere justicia y el pueblo italiano quiere justicia, sin duda. Las familias quieren justicia», subrayó el embajador.
Esto incluye a aquellas personas que han sufrido lesiones que les cambian la vida.
El hospital regional de Sion recibió la primera gran afluencia de pacientes. La tensión se agravó porque los hijos de muchos médicos estaban celebrando el Año Nuevo en Crans.
«Todos tenían miedo de que la siguiente camilla que llegara llevara a su propio hijo», recuerda el director del hospital, Eric Bonvin.
Pero está orgulloso de cómo su equipo lo afrontó.
Algunas víctimas estaban inconscientes y con quemaduras tan graves que llevó tiempo identificarlas.
Los casos más graves fueron trasladados a centros especializados en quemados en otras partes de Suiza y de Europa, donde algunos aún se encuentran en estado crítico.
Todos se enfrentan a un largo y duro camino hacia la recuperación, que el médico compara con un «renacimiento» porque muchos de sus jóvenes pacientes tienen quemaduras graves en la cara.
«Primero, hay que proteger el cuerpo, como el feto en el vientre materno. Eso es lo que les sucede a muchos ahora. Luego tendrán que reingresar al mundo y encontrar su identidad», afirma el profesor Bonvin.
«Se necesitará mucho trabajo y resiliencia».
A esto se suma la angustia de sobrevivir.
«Resucitaron y al principio se sintieron afortunados de estar vivos. Pero algunos ahora sienten culpa y se preguntan por qué están allí, pero no su amigo o su hermano», explica Bonvin.
«Es un momento delicado.»
En el centro de Crans, el montón de homenajes a los muertos sigue creciendo, protegido de los elementos por una lona.
Tras dejar sus propias flores frescas el viernes, muchos se quedaron un momento frente a las ruinas del bar, recordando en silencio.