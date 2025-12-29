Cornualles apareció en el discurso del día de Navidad de este año pronunciado por el rey Carlos.

Se mostraron imágenes del Royal Cornwall Show 2025 durante un resumen de los momentos más destacados del año pasado.

El Príncipe de Gales, el Príncipe William, quien también es el Duque de Cornualles, pudo ser visto chocando vasos de papel con Sophie, la Duquesa de Edimburgo, mientras degustaban ginebra en la carpa de productos de Cornualles en la feria de este año.

El Príncipe de Gales y la Duquesa de Edimburgo en el Royal Cornwall Show

El momento de cata de ginebra de William y Sophie en el Royal Cornwall Show aparece en la transmisión navideña de Charles (Chris Jackson/PA)

Puedes ver más de su visita aquí: El príncipe William y la duquesa Sophie deleitan a las multitudes en el Royal Cornwall Show 2025

El Rey utilizó su mensaje de Navidad para instar a la nación a “nunca perder de vista” los valores de la Segunda Guerra Mundial: “coraje y sacrificio” y espíritu comunitario, mientras vivimos en un mundo divisivo.

Tras los tiroteos de Bondi Beach y el ataque a la sinagoga de Manchester, Charles también elogió la “valentía espontánea” de quienes se pusieron en “peligro para defender a otros”.

Y el Rey hizo referencia al impacto que pueden tener las nuevas tecnologías en el bienestar y la cohesión comunitaria a medida que el mundo gira “cada vez más rápido”, sugiriendo que el período festivo podría ser un momento para recargar energías y para que esas comunidades se fortalezcan.