Un gran interrogante se cierne sobre la política en Norfolk para 2026, pero varios proyectos importantes también deberían seguir adelante.

En noviembre, el gobierno dijo que pospondría la elección de un alcalde regional hasta 2028 , y luego, unas semanas más tarde, dijo que las votaciones para los concejos también podrían posponerse .

Se presentarán al gobierno los planes para proyectos energéticos controvertidos, incluidos algunos de los parques solares más grandes propuestos para el Reino Unido.

Y continuarán los trabajos en grandes desarrollos, incluidos Anglia Square en Norwich y las mejoras en la A47.

Elecciones

Fuente de la imagen,Paul Moseley/BBC Título de la imagen, El líder laborista del Ayuntamiento de Norwich, Mike Stonard, no ha hecho ningún comentario sobre un posible retraso de las elecciones.

A finales del año pasado, los consejeros del condado expresaron su preocupación por que las elecciones locales de este año se pospusieran (como ocurrió en 2025), pero el primer ministro, Sir Keir Starmer, dijo que «tendría que haber una muy buena razón» para retrasarlas.

Sin embargo, apenas unos días después, los ministros dijeron a los líderes del consejo que considerarían posponer las elecciones hasta 2027 (para dar más tiempo para reorganizar el gobierno local) si solicitaban un aplazamiento antes del 15 de enero.

Está previsto que dos autoridades locales de Norfolk (el consejo del condado y el ayuntamiento de Norwich) celebren elecciones en mayo.

La líder conservadora del consejo del condado, Kay Mason-Billig, dijo que todavía quería que la votación se llevara a cabo.

Pero Mike Stonard, el líder laborista del ayuntamiento, ha permanecido en silencio .

Fuente de la imagen,Paul Moseley/BBC Título de la imagen, La líder conservadora del consejo del condado, Kay Mason-Billig, ha dicho que «no pedirá» que se retrasen las elecciones de este año.

Si siguen adelante, los 84 escaños del consejo del condado de Norfolk estarán en juego.

Es una autoridad dominada por sus 53 miembros conservadores, mientras que los dos siguientes partidos más grandes – los Demócratas Liberales y el Partido Laborista – tienen 10 y nueve escaños respectivamente.

Los Verdes, con cuatro, y el Reform, con dos, esperan que su creciente popularidad a nivel nacional haga que sus números aumenten.

Si bien el Partido Laborista ha dirigido el ayuntamiento desde 2006, ha visto reducida su mayoría en los últimos años y en 2023 perdió el control general.

Actualmente tiene 19 de los 39 escaños, pero los Verdes tienen 16 y potencialmente podrían convertirse en el grupo más grande.

«Si el Partido Laborista planea cancelar las elecciones sin ningún tipo de discusión o proceso, es inaceptable», advirtió la líder del grupo Verde, Lucy Galvin.

Proyectos solares

Fuente de la imagen,Imágenes Getty Título de la imagen, Se han propuesto varios parques solares importantes para Norfolk

Se han propuesto varias de las granjas solares más grandes del país para Norfolk y debería haber avances para algunas de ellas.

A fines del año pasado, se le informó a la empresa energética Island Green Power que su sitio de 2.700 acres (1.090 hectáreas) en East Pye, cerca de Long Stratton, tendría una conexión a la red eléctrica.

Dijo que esperaba presentar formalmente sus propuestas a la Inspección de Planificación en febrero.

La compañía dijo que la inspección también acordó examinar propuestas para el plan de almacenamiento de energía solar y baterías Droves, de tamaño similar.

Sin embargo, el futuro del proyecto Tasway, que también se construiría en el sur de Norfolk, está en duda.

Sus desarrolladores, Aukera, dijeron que estaban «revisando los próximos pasos» después de que les dijeran que no les habían dado una fecha para conectarse a la red.

RWE, que quiere construir el proyecto High Grove de 4.000 acres (1.600 hectáreas), planificado para cinco sitios cerca de Swaffham y Dereham, no dijo si le habían ofrecido una conexión, pero dijo que estaba «considerando las implicaciones para nuestros proyectos actuales y futuros».

Proyectos de construcción

Fuente de la imagen,Paul Moseley/BBC Título de la imagen, Está previsto que las obras de demolición de Anglia Square y los edificios circundantes finalicen en primavera.

La regeneración de 100 millones de libras del North Quay en Great Yarmouth, que incluye un cine, un local comercial y un hotel, debería seguir adelante.

El consejo municipal, que dice que el proyecto creará cientos de puestos de trabajo, espera que la solicitud de planificación esté lista en primavera o principios del verano.

En Norwich continuarán las demoliciones de Anglia Square y sus alrededores, de modo que se podrán construir más de 1.000 viviendas.

Según el ayuntamiento, después de nivelar el centro comercial, se derribará el aparcamiento de varias plantas y el siguiente paso será el cine, que exhibe su icónico mural de Alan Partridge.

Luego se nivelarán los bloques de oficinas de Gildengate House y Sovereign House, con el objetivo de completar la demolición a fines de la primavera.

Carreteras

Fuente de la imagen,Shaun Whitmore/BBC Título de la imagen, Las obras para duplicar un tramo de la A47 entre Great Yarmouth y Norwich deberían completarse en los próximos meses

Si bien la prolongada campaña para duplicar por completo la A47 sin duda continuará, un tramo de autovía entre Great Yarmouth y Norwich debería abrirse en la primavera.

Con un coste de 90 millones de libras, el tramo de 4,2 km (2,6 millas) reemplazará la sección de un solo carril existente entre Blofield y North Burlingham.

Está previsto que la construcción de la carretera de acceso a viviendas West Winch de 2,1 millas (3,5 km) comience en el invierno y prestará servicio a hasta 4.000 viviendas al sur de King’s Lynn.

Se estima que su construcción tardará hasta dos años, pero los costos ya se han disparado.

Un presupuesto inicial de 91 millones de libras ha aumentado a 109 millones de libras, y el consejo del condado ha dicho que la factura final podría ser de casi 122 millones de libras.

Pero no esperen que las obras en el cruce de Thickthorn en la A11, cerca de Norwich, finalicen este año.