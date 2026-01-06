Un voluntario de una organización benéfica insta a las personas que luchan con su salud mental este invierno a «buscar esa conexión porque enfrentarlo solo es muy, muy difícil».

Como parte de su campaña en las redes sociales «Temporada para respirar», Bath Mind está compartiendo consejos y apoyo a la gente de Bath y del noreste de Somerset.

Un portavoz de la organización benéfica dijo que los datos nacionales han revelado que tres de cada 10 personas informan que luchan con su salud mental y el 41% de los adultos luchan durante el período festivo.

Alicia Cope, de Somerset, dijo que «se necesita coraje» para ayudar y esperan que la campaña de la organización benéfica haga una diferencia.

«[La campaña] me ha ayudado y me hace comprobar si me he cuidado esta semana, si estoy comiendo bien o si estoy ayudando a otros cuando lo necesito», dijo Cope.

«Esta época del año puede ser realmente desencadenante para algunas personas.

«Es importante saber que hay personas que se preocupan por ti y que hay apoyo al que puedes acceder, y que no tienes que estar solo».

Fuente de la imagen,Mente de baño Título de la imagen, Lizzie Townson de Bath Mind dijo que «el apoyo está aquí» para aquellos que lo necesitan.

Cope dijo que contactó por primera vez a Bath Mind en busca de ayuda después de no saber cómo lidiar con el trauma de su infancia.

«Simplemente busca esa conexión, porque enfrentarla sola es muy, muy difícil. Por eso estoy aquí, intentando ayudar a crear conciencia», explicó.

Fuente de la imagen,Mente de baño Título de la imagen, Bath Mind publica consejos y señalización en su sitio web y páginas de redes sociales.

Alison Tanner es una voluntaria de Bath Mind que organiza un grupo de jardinería semanal en la ciudad.

Animó a las personas que se sentían “abrumadas” a intentar salir a la naturaleza.

«Se necesita un poco de esfuerzo para salir y ponerse ropa abrigada, pero una vez que lo haces, te sientes mucho mejor y con una sensación de calidez independientemente del clima», dijo.

«Mucha gente simplemente necesita algún contacto humano».