Al comenzar la primera semana completa de un nuevo año, nuestros parlamentarios regresan al Parlamento y las reuniones del consejo comienzan nuevamente después del descanso festivo.

¿Y entonces qué le espera a la política de Northamptonshire en 2026?

Reform UK entra en su segundo año de gobierno

Fuente de la imagen,Laura Coffey/BBC Título de la imagen, Los concejales de New Reform UK asumieron el cargo en el Consejo de North Northamptonshire después de las elecciones de mayo de 2025.

Hace ocho meses, una ola turquesa barrió Northamptonshire mientras Reform UK dejaba su huella en las urnas .

El partido de Nigel Farage obtuvo el control de los consejos del oeste y norte de Northamptonshire, expulsando a los conservadores del poder.

El mensaje de los votantes parecía claro: se quería un cambio.

Aún es bastante pronto para cada consejo de Reform UK, pero con el proceso de establecimiento de los presupuestos 2026-27 bien encaminado, algunas de las pruebas más importantes del partido están comenzando.

Ambas autoridades anunciaron antes de Navidad que el impuesto municipal tendría que aumentar un 4,99% en abril, la cantidad máxima posible sin referéndum .

Al igual que los consejos de todo el país, las dos autoridades unitarias siguen enfrentando presiones en sus servicios, particularmente en el apoyo a adultos y niños vulnerables.

El Consejo de West Northamptonshire ya ha enfrentado algunas críticas por las propuestas de introducir tarifas de estacionamiento en Daventry, Towcester y Brackley como parte de su proyecto de presupuesto.

El consejo dijo que sabía que las propuestas «no iban a ser populares entre todos» pero que su «máxima prioridad debe ser proteger los servicios más esenciales y a nuestra gente más vulnerable».

En noviembre, la autoridad local reveló que anticipaba una brecha de £30 millones en sus ingresos para el próximo año financiero.

Los presupuestos se encuentran actualmente en consulta y pasarán al pleno del consejo en febrero.

La regeneración debe continuar

Fuente de la imagen,PILA Título de la imagen, Una imagen generada por computadora de Stack, cuya inauguración está prevista para este año.

La regeneración del centro de Northampton continúa. Un proyecto importante , cuya inauguración está prevista para 2026 , es el centro de ocio Stack .

El centro de entretenimiento de 12 millones de libras se construirá en el antiguo edificio Peacock Place, con vistas a la Plaza del Mercado.

En el área de North Northamptonshire, Avondale Grange en Kettering, Kingswood en Corby y Queensway en Wellingborough verán una inversión nacional de £2 millones al año durante los próximos 10 años como parte del programa Pride in Place del gobierno.

Para el verano, cada área debe confirmar la membresía de su Junta Vecinal, y para el invierno, cada área debe presentar un plan de regeneración al gobierno para su aprobación.

El futuro de los parques solares

Fuente de la imagen,Medios de comunicación de PA Título de la imagen, El parque solar Green Hill se extenderá por dos condados si se aprueba

Se espera que este año se tome una decisión sobre lo que será el parque solar más grande del Reino Unido.

El proyecto de parque solar Green Hill cubriría alrededor de 3.000 acres (1.200 hectáreas) de tierra al sur y al oeste de Wellingborough y al norte de Northampton, extendiéndose hasta Warrington en Buckinghamshire.

Más de 1.200 personas y empresas han enviado comentarios a la Inspección de Planificación , que está examinando la propuesta y debe completar sus conclusiones en marzo.