La incursión de Estados Unidos en Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, sigue teniendo un lugar destacado, y muchos periódicos eligen la imagen del líder derrocado esposado a su llegada a Nueva York para sus portadas.
El Daily Telegraph afirma que Trump ha puesto la mira en Groenlandia tras el ataque a Caracas, pues afirma necesitar el territorio para defenderse de Rusia y China. El periódico reconoce que una invasión estadounidense de Groenlandia es improbable, pero añade que la renovada amenaza podría alarmar a los líderes europeos.
The Guardian informa a sus lectores que la posibilidad de que Estados Unidos tome el control directo de Venezuela parece estar disminuyendo tras las advertencias de Trump a la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Describe la operación para derrocar a Maduro como una «fiebre distorsionada» que se hizo realidad con el regreso de Trump al poder.
El Times destaca diversas teorías sobre la destitución de Maduro . Su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, congresista venezolano, es citado expresando sospechas de que se trató de un trabajo interno y que «la historia dirá quiénes fueron los traidores». Eva Bolinger, biógrafa del exlíder venezolano Hugo Chávez, alega que el presidente Trump llegó a un acuerdo con Rodríguez y que «todo lo demás es pura palabrería».
La reacción interna a los acontecimientos en Venezuela es el foco del Daily Mail , que afirma que el Partido Laborista se está desmoronando porque Sir Keir Starmer se ha negado a calificar el ataque de ilegal. Afirma que el Primer Ministro está bajo creciente presión de los parlamentarios de izquierda para criticar a Estados Unidos. Sir Keir inicialmente dijo que quería esclarecer los hechos, antes de añadir que el gobierno no derramaría lágrimas por el fin del régimen de Maduro.
El Daily Express afirma que Sir Keir Starmer está tramando lo que denomina una «traición total al Brexit» al acercar al Reino Unido al mercado único de la UE. El I Paper considera que su impulso a favor de un «Brexit más suave» es un intento de apaciguar a los diputados laboristas, que considera «rebeldes», que representan una amenaza para su liderazgo. Sir Keir ha afirmado que el Reino Unido debería alinearse más estrechamente con la UE si ello redunda en beneficio del interés nacional.