El presidente estadounidense intensifica la presión sobre Venezuela, según el Financial Times de hoy, después de que la Casa Blanca advirtiera sobre un mayor despliegue de fuerzas armadas en Caracas si la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, no cumple con una serie de condiciones establecidas por Marco Rubio, según informa el periódico. Durante el fin de semana, Estados Unidos capturó al líder del país, Nicolás Maduro. Estados Unidos acusa a Maduro, acusado de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, de dirigir un régimen narcoterrorista, una acusación que él niega.

La advertencia de Trump a Caracas de acatar las normas o pagar un alto precio ocupa un lugar destacado en la portada de The Guardian. Funcionarios estadounidenses afirmaron que mantendrían 15.000 soldados en el Caribe en caso de que fuera necesaria una nueva intervención «si el presidente interino de Venezuela no accedía a sus demandas», informa el periódico.

El Times también se centra en la advertencia de Trump al «nuevo líder de Venezuela» de no desafiar a Estados Unidos. Tras las preguntas sobre la afirmación del presidente de que Estados Unidos gobernaría el país sudamericano, Trump afirmó que Delcy Rodríguez «pagaría un precio muy alto» si «no hace lo correcto».

El Daily Telegraph se centra en los posibles próximos pasos de Donald Trump, con la mira puesta en Groenlandia. El periódico incluye una cita del presidente en una entrevista con The Atlantic, en la que afirma: «Necesitamos Groenlandia… la necesitamos para la defensa». Trump se ha negado previamente a descartar el uso de la fuerza para asegurar el control de Groenlandia.

Un Maduro esposado y rodeado de agentes de la DEA ocupa la mayor parte de la portada de The Independent, acompañado del mensaje «NO estamos en guerra». El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, insiste en que «Estados Unidos está en guerra contra los cárteles de la droga, no contra Venezuela», informa el periódico, mientras los líderes militares de Caracas exigían la liberación de su presidente.

Diputados laboristas han acusado a Sir Keir Starmer de «doble moral» por no condenar los ataques estadounidenses contra Venezuela y la captura de Maduro, según informa el Daily Mail. Hasta el momento, Sir Keir ha declarado que no derramará lágrimas por el «golpe de Estado estadounidense en Venezuela». Según el periódico, los «izquierdistas de línea dura» quieren que el Reino Unido critique a su «mayor aliado».

El i Paper adopta un enfoque diferente, comenzando con los comentarios de Sir Keir sobre el acercamiento del Reino Unido al mercado único de la UE. El documento lo describe como la señal más clara hasta la fecha de un acuerdo de Brexit radicalmente más flexible.

El Daily Express afirma que Sir Keir ha sido acusado de una «traición total al Brexit». El periódico cita a Richard Tice, de Reform UK, quien afirma que «los británicos estarán, con razón, preocupados» por la búsqueda de Starmer de unas relaciones más estrechas con Europa.

Una foto de Anthony Joshua y las familias de sus dos amigos cercanos y compañeros de equipo fallecidos en un terrible accidente en Nigeria aparece en la portada del Daily Star. El boxeador británico compartió la imagen en redes sociales, donde aparece sentado junto a su madre y las madres de Sina Ghami y Latif «Latz» Ayodele, quienes fallecieron en el accidente.

The Sun se centra en la promesa de AJ a las familias de los «hermanos» Ghami y Ayodele, fallecidos en el accidente. Sus funerales se celebraron en una mezquita de Londres el domingo. Una fuente declaró a The Sun que AJ es «fervientemente leal a sus amigos y familiares» y que «estará ahí para ellos el resto de sus vidas».

La cantante de Little Mix, Jesy Nelson, aparece en el Daily Mirror junto con la dolorosa revelación de que sus gemelas padecen una rara enfermedad genética. «Estoy de luto por la vida que pensé que tendría con mis hijas», declaró la cantante de 34 años, después de que a sus gemelas les diagnosticaran atrofia muscular espinal.

