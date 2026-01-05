¿Podría el próximo entrenador permanente del United ser un nombramiento interno?

El excentrocampista y actual entrenador de la selección sub-18 Fletcher, de 41 años, pasó 11 años jugando para el United con Sir Alex Ferguson,

Otro candidato obvio es el ex centrocampista del United Michael Carrick.

Está sin trabajo después de ser despedido de su primer trabajo como entrenador en Middlesbrough en junio.

El jugador de 44 años, que también jugó para West Ham y Tottenham , jugó 463 partidos con el United en un período de 12 años, ganando 17 trofeos antes de retirarse en 2018.

Queda por ver si seguirá sin trabajo durante el verano.

El técnico del Ipswich Town, Kieran McKenna, es otro jugador vinculado al United que podría estar en el cuadro.

El ex entrenador asistente del primer equipo del United, de 39 años, ha impresionado en su primer papel como entrenador en Ipswich.

Los guió a la Premier League a través de ascensos consecutivos y, después del descenso la temporada pasada, los llevó al tercer lugar en el Championship esta temporada.

Sin duda, otro ascenso esta temporada reforzaría su posición.

¿Qué tal el regreso del exdelantero y entrenador del United, Ole Gunnar Solskjaer?

Puede que parezca poco probable, pero está sin trabajo y sigue siendo el favorito de los fans.

Su período de tres años entre 2018 y 2021 terminó en una decepción, pero ¿merece más crédito por el trabajo que realizó?

Hace poco más de cuatro años, el United terminó segundo en la Premier League con Solskjaer, anotando 73 goles, la mayor cantidad en una temporada desde que terminó la era de Ferguson en 2013.