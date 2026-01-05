La búsqueda del próximo entrenador del Manchester United ya está en marcha.
Después de sólo 14 meses a cargo, Ruben Amorim fue despedido el lunes tras sus últimas críticas a la jerarquía del club.
El United está sexto en la Premier League y en disputa por la Liga de Campeones la próxima temporada.
BBC Sport entiende que Darren Fletcher se hará cargo del equipo durante los próximos partidos antes de que el United designe un entrenador interino para el resto de la temporada.
¿Pero quién podría quedarse con las riendas a tiempo completo este verano?
aspirantes a la Premier League
¿Conexiones con el Man Utd?
¿Podría el próximo entrenador permanente del United ser un nombramiento interno?
El excentrocampista y actual entrenador de la selección sub-18 Fletcher, de 41 años, pasó 11 años jugando para el United con Sir Alex Ferguson,
Otro candidato obvio es el ex centrocampista del United Michael Carrick.
Está sin trabajo después de ser despedido de su primer trabajo como entrenador en Middlesbrough en junio.
El jugador de 44 años, que también jugó para West Ham y Tottenham , jugó 463 partidos con el United en un período de 12 años, ganando 17 trofeos antes de retirarse en 2018.
Queda por ver si seguirá sin trabajo durante el verano.
El técnico del Ipswich Town, Kieran McKenna, es otro jugador vinculado al United que podría estar en el cuadro.
El ex entrenador asistente del primer equipo del United, de 39 años, ha impresionado en su primer papel como entrenador en Ipswich.
Los guió a la Premier League a través de ascensos consecutivos y, después del descenso la temporada pasada, los llevó al tercer lugar en el Championship esta temporada.
Sin duda, otro ascenso esta temporada reforzaría su posición.
¿Qué tal el regreso del exdelantero y entrenador del United, Ole Gunnar Solskjaer?
Puede que parezca poco probable, pero está sin trabajo y sigue siendo el favorito de los fans.
Su período de tres años entre 2018 y 2021 terminó en una decepción, pero ¿merece más crédito por el trabajo que realizó?
Hace poco más de cuatro años, el United terminó segundo en la Premier League con Solskjaer, anotando 73 goles, la mayor cantidad en una temporada desde que terminó la era de Ferguson en 2013.
Desde el continente
Hay muchos grandes nombres en Europa a los que el United podría apuntar.
Un nombre con el que el United ha estado continuamente vinculado es el del seleccionador estadounidense Mauricio Pochettino.
Dado que Estados Unidos será coanfitrión de la Copa Mundial este verano, la preferencia del United de esperar hasta obtener un nombramiento permanente parecería convenirle.
Un nombre que aparece en lo alto de la lista de muchas personas es el ex entrenador del Barcelona, Xavi.
Está sin trabajo desde 2024 y la oportunidad de dirigir en la Premier League seguramente sería una perspectiva tentadora.
El ex entrenador del Barcelona Luis Enrique entregó la Liga de Campeones al Paris St-Germain como parte del Triplete la temporada pasada.
Sigue en el banquillo del PSG, pero lo ha ganado todo con el campeón francés.
El gran Zinedine Zidane sigue sin trabajo cuatro años después de dejar el Real Madrid, pero ¿seguirá luchando por el puesto en la selección francesa algún día?
Roberto de Zerbi, que sabe lo que es trabajar en Inglaterra tras su paso por el Brighton , está haciendo un trabajo impresionante en el Marsella.
Sin embargo, es conocido por decir lo que piensa. ¿Podría ser demasiado volátil para la jerarquía del United?
¿Quién más podría estar en la mira del United?
Gareth Southgate ha sido vinculado durante mucho tiempo con el United, pero se descartó a sí mismo antes del nombramiento de Amorim cuando dijo que no volvería a entrenar durante al menos un año después de dejar Inglaterra.
Habiendo estado fuera de la dirección desde julio de 2024, ¿podría estar listo para regresar?
Southgate dirigió a Inglaterra durante 102 partidos en ocho años y los guió a dos finales de la Eurocopa y una semifinal de la Copa del Mundo.
Se sabe que el copropietario del United, Sir Jim Ratcliffe, es un fanático del club, pero Southgate no ha dirigido a nivel de clubes desde que dejó el Middlesbrough hace 16 años.
¿Qué hay de Enzo Maresca? Despedido del Chelsea la semana pasada, está disponible y, al igual que Southgate, podría ser una opción a corto y largo plazo.