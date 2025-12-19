Los planes para construir un bloque de alojamiento para estudiantes de 16 plantas en el antiguo emplazamiento de un pub del centro de la ciudad han sido rechazados.

Los desarrolladores querían construir el desarrollo de 263 habitaciones en el sitio del antiguo Golden Eagle, en la esquina de Swallow Street y Hill Street en Birmingham.

La solicitante, Birmingham Swallow Street Ltd, argumentó que proporcionaría beneficios económicos, sociales y ambientales, mientras que los funcionarios de planificación del Ayuntamiento de Birmingham dijeron que existía la necesidad de construir alojamiento para estudiantes especialmente para ese fin.

Pero los miembros del comité de planificación de la autoridad rechazaron el proyecto, alegando preocupaciones sobre su potencial daño a sitios patrimoniales como el ayuntamiento y la Oficina General de Correos.

Los concejales votaron originalmente para rechazar la propuesta en noviembre, pero la misma fue presentada nuevamente ante los miembros luego de que se encomendó a los funcionarios de planificación la tarea de recopilar más información.

Un informe presentado al comité el jueves dijo que había «suficientes beneficios públicos para compensar ese daño [al patrimonio], incluida una necesidad demostrada de construir alojamiento para estudiantes específicamente para ese fin».

‘Impacto incremental’

En una carta en nombre del solicitante, el agente de planificación Avison Young argumentó que causaría «un daño menos que sustancial» a los sitios patrimoniales.

Sugirió que los beneficios del plan, incluido el alojamiento para estudiantes y los posibles nuevos empleos, eran «significativos y superaban demostrablemente los daños identificados».

Sin embargo, el concejal Gareth Moore sostuvo que había un «claro daño al patrimonio» y no estuvo de acuerdo con la necesidad de más pisos para estudiantes.

«La ciudad no está inundada de estudiantes sin hogar, por lo tanto deberíamos centrarnos en cuál es la verdadera necesidad de vivienda de esta ciudad», añadió.

El concejal Philip Davis estuvo de acuerdo y dijo que su preocupación era el «impacto incremental» de los desarrollos sobre los bienes patrimoniales.

Dijo: «Cuando vas a Nueva York, lo que ves son edificios patrimoniales totalmente rodeados por enormes rascacielos.

«No digo que estemos al borde de eso todavía en Birmingham, pero el problema es la ausencia de un marco adecuado para gestionarlo».

Esta noticia fue recopilada por el Servicio de Informes de Democracia Local, que cubre los consejos y otras organizaciones de servicio público.