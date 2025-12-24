Se ha eliminado un importante cuello de botella en el alcantarillado, que se cree que ha contribuido a los desbordes de las aguas pluviales en el puerto de Portsmouth durante décadas.

Southern Water dijo que había encontrado un «punto de presión» en la tubería subterránea debajo de Stanley Road en el área Stamshaw de la ciudad, donde los flujos de seis desbordes de tormenta se combinaban en una curva de 90 grados.

El diseño estaba causando que los flujos se acumularan en momentos de gran volumen, lo que aumentaba la probabilidad de desbordamientos por tormentas locales.

La empresa de servicios públicos dijo que el trazado del alcantarillado había sido rediseñado y reconstruido para mantener un nivel constante de flujo.

El proyecto, de 250.000 libras esterlinas, fue ejecutado por su Grupo de Trabajo para Ríos y Mares Limpios, cuyo objetivo es reducir el número de desbordes por tormentas.

Esto ocurre cuando se permite que cantidades limitadas de aguas residuales se descarguen en ríos, lagos o el mar durante períodos de exceso de lluvia.

La empresa ha enfrentado críticas de activistas ambientalistas por el impacto de la contaminación en el medio ambiente.

Hace cuatro años, recibió una multa de 90 millones de libras después de que se vertieran aguas residuales en Hampshire, West Sussex y Kent.

Steven Reed, de Southern Water, dijo: «Estamos realmente contentos de haber podido utilizar una solución de ingeniería para solucionar el cuello de botella de Stanley Road.

«Este trabajo marca la pauta de lo que está por venir al explorar cada parte de nuestra red para encontrar diferentes formas de crear ríos y mares más saludables al reducir los desbordes por tormentas».