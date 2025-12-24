Seis personas han sido acusadas en relación con informes de 75 robos que tuvieron lugar durante 20 meses.

La policía de Suffolk dijo que los presuntos delitos se extendieron por todo Londres y los condados de origen, y ocurrieron entre febrero de 2018 y septiembre de 2019.

En octubre de 2019, casi 100 agentes allanaron un camping de caravanas en Red Lodge, cerca de Newmarket, y encontraron una gran cantidad de bienes presuntamente robados.

Tres hombres y una mujer, todos ellos de entre 28 y 45 años y procedentes de Londres y Warwickshire, debían comparecer ante el Tribunal de la Corona de Ipswich el 19 de enero.

La policía de Cambridgeshire y la policía metropolitana, que encontraron objetos robados relacionados con los robos en Londres, han apoyado la investigación.

Otros dos hombres, de 29 y 25 años, fueron acusados ​​y puestos en libertad bajo fianza, pero se emitieron órdenes de arresto contra ellos después de que no asistieron a una audiencia judicial.

Cada acusado fue acusado de conspiración para cometer robo con intención de robar.