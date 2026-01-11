Con la tormenta Goretti sembrando el caos en las islas, sería fácil pasar por alto otras noticias que la BBC ha reportado en las Islas del Canal esta semana. Aquí les presentamos nuestro resumen de algunas de las noticias de la semana pasada.

El número de visitantes aumentará a pesar de la disminución de cruceros

Título de la imagen, Mark Renouf, gerente de operaciones de cruceros en Guernsey Ports, ha estado discutiendo cómo mejorar las experiencias de visita de los turistas.

El número de cruceros que llegarán a Guernsey en 2026 ha disminuido en comparación con el año pasado, pero los empresarios siguen confiando en el número de visitantes.

Este año se espera que lleguen a la isla 51 cruceros, 13 menos que en 2025.

Mark Renouf, gerente de operaciones de cruceros de Guernsey Ports, dijo además que se espera que 2027 traiga un «aumento significativo» de pasajeros a la isla, si se confirman todas las reservas provisionales.

Se lanzan ofertas turísticas tras caída de visitantes

Fuente de la imagen,Andy Le Gresley Título de la imagen, Visit Jersey describió la isla como una «pequeña isla llena de experiencias» y una «cálida bienvenida».

La agencia de promoción turística de Jersey ha lanzado ofertas en hoteles, vuelos y ferries para atraer a más personas a pasar sus vacaciones en la isla, después de una caída en el número de visitantes el año pasado.

Visit Jersey ha lanzado una nueva página web con ofertas para turistas y ha comenzado a hacer más publicidad en el Reino Unido, incluidas las estaciones de metro de Londres.

Las últimas cifras correspondientes al año hasta octubre indican que 424.400 personas habían visitado la isla, 93.300 menos que en el mismo período de 2024.

Christopher Peach, gerente general del Hotel Radisson, dijo que apoyaba la iniciativa, pero agregó: «A menos que seamos proactivos nosotros mismos, nada va a cambiar».

Las parroquias quieren poder aprobar licencias de alcohol

Fuente de la imagen,Medios de comunicación de PA Título de la imagen, Los agentes quieren aprobar las solicitudes de licencias de alcohol en lugar de la comisión de juego.

Los agentes de policía de Jersey se han opuesto a los planes de dar poderes para otorgar licencias de alcohol a la comisión de juego.

En diciembre, la Ministra de Desarrollo Económico Sostenible, Kirsten Morel, presentó una propuesta para actualizar las leyes sobre licencias de alcohol trasladando la responsabilidad de las licencias de alcohol de la Corte Real a la Comisión de Juego de Jersey.

Su propuesta también incluía dejar las decisiones políticas, como las promociones de bebidas, bajo el control de la Asamblea Estatal en lugar del Fiscal General.

El comité de policías presentó una enmienda a la propuesta de Morel que decía que querían poderes de aprobación ya que tenían experiencia en licencias de alcohol y participación de las partes interesadas.

Uno de los veteranos más antiguos de la Segunda Guerra Mundial de Guernsey muere a los 104 años

Título de la imagen, John Barnes (izquierda) fue entrevistado por el teniente gobernador de Guernsey, el teniente general Richard Cripwell, en 2025.

Uno de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que más tiempo sobrevivió en Guernsey murió a la edad de 104 años.

John Barnes nació en Londres pero se mudó a la isla en 1961 por motivos de trabajo.

El teniente comandante de la Marina Real compartió la historia de su servicio con BBC Radio Guernsey para el Proyecto Recuerdos de la Isla en 2025.

Le dijo al teniente gobernador de Guernsey, el teniente general Sir Richard Cripwell, que estaba haciendo la entrevista, que su mayor contribución al esfuerzo bélico había sido hundir un submarino alemán.

El director de la única escuela de la isla se jubila

Fuente de la imagen,Estados de Guernsey Título de la imagen, Wendy Wilson ha tenido una carrera de 30 años en educación.

El director de la única escuela de Alderney ha decidido jubilarse anticipadamente después de más de 30 años de docencia.

Wendy Wilson, directora de la escuela St Anne’s, comenzó su carrera en las escuelas a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990.

Fue nombrada directora adjunta en enero de 2017 y se convirtió en directora en mayo de 2022.

Wilson dijo que terminar su carrera al final del año académico 2025-2026 es el momento adecuado para comenzar un nuevo capítulo, que le permita pasar más tiempo con familiares y amigos.

El decano de Guernsey se jubilará de su cargo en julio

Fuente de la imagen,La Diócesis de Salisbury Título de la imagen, Barker planea regresar a Inglaterra con su esposa Judy

El jefe de la Iglesia de Inglaterra en Guernsey, el Muy Reverendo Tim Barker, se retirará de su cargo el 31 de julio.

El Sr. Barker ha sido el Decano de Guernsey desde 2015 , un cargo designado por la Corona.

Dijo que había escrito al obispo de Salisbury y al teniente gobernador de Guernsey para anunciar su decisión de retirarse poco antes de cumplir 70 años.