En la víspera de Navidad, el cardenal Pietro Parolin, segundo al mando del Papa y mediador diplomático durante mucho tiempo, convocó urgentemente a Brian Burch, embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, para presionarlo para obtener detalles sobre los planes de Estados Unidos en Venezuela, según documentos gubernamentales obtenidos por The Washington Post.

¿Estados Unidos solo atacaría a los narcotraficantes?, preguntó, ¿o la administración Trump realmente buscaba un cambio de régimen? Nicolás Maduro tenía que irse, admitió Parolin, según los documentos, pero instó a Estados Unidos a ofrecerle una salida.

Durante días, el influyente cardenal italiano había buscado acceder al secretario de Estado Marco Rubio, según muestran los documentos, desesperado por evitar el derramamiento de sangre y la desestabilización en Venezuela. En su conversación con Burch, aliado de Trump, Parolin afirmó que Rusia estaba dispuesta a conceder asilo a Maduro y pidió paciencia a los estadounidenses para presionar al dictador hacia esa oferta.

“Lo que se le propuso a [Maduro] fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero”, dijo una persona familiarizada con la oferta rusa. “Parte de esa petición era que [el presidente Vladimir] Putin garantizara la seguridad”.

Pero no fue así. Una semana después, Maduro y su esposa fueron capturados por fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses en una redada que dejó un saldo de 75 muertos y trasladados a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

La reunión en la Ciudad del Vaticano, de la que no se informó previamente, fue uno de los muchos intentos fallidos —por parte de los estadounidenses y sus intermediarios, los rusos, los qataríes, los turcos, la Iglesia católica y otros— para evitar una crisis diplomática en aumento y encontrar un refugio seguro para Maduro antes de la incursión estadounidense del sábado para capturarlo.

“Es decepcionante que se hayan revelado partes de una conversación confidencial que no reflejan con precisión el contenido de la conversación, que tuvo lugar durante el período navideño”, declaró la oficina de prensa del Vaticano a The Post. El portavoz de Burch remitió las preguntas al Departamento de Estado, que declinó hacer comentarios. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no respondió a una solicitud de comentarios.

Este artículo se basa en entrevistas con casi 20 personas, muchas de las cuales hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre conversaciones e información confidencial. Incluye nuevos detalles sobre los amplios esfuerzos globales para obligar a Maduro al exilio y evitar la intervención militar estadounidense, así como sobre la decisión del gobierno de Trump de colaborar con el vicepresidente en funciones de Venezuela, en lugar del líder opositor al que Washington había apoyado durante mucho tiempo.

Las semanas y meses previos a ese día incluyeron oportunidades perdidas para Maduro, exconductor de autobús y uno de los últimos caudillos de Latinoamérica, quien parecía desconocer lo peligrosa que se había vuelto su posición. Su rechazo a múltiples posibles salidas, incluso cuando buques de guerra estadounidenses comenzaban a atacar presuntas embarcaciones narcotraficantes frente a las costas venezolanas y las autoridades estadounidenses intensificaban su retórica contra su gobierno, finalmente sellaría su destino.

Los intentos de asegurarle una salida a Maduro continuaron hasta el último momento. Recibiría una última advertencia pocos días antes de la operación estadounidense para capturarlo, según una persona familiarizada con la oferta. Pero el autócrata se negó a ceder.

«No iba a aceptar el trato», dijo otra persona familiarizada con el asunto. «Simplemente iba a quedarse sentado viendo cómo la gente creaba una crisis».

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, flanqueada por funcionarios venezolanos y rusos, habla en mayo en un desfile militar en Caracas en conmemoración del papel de la Unión Soviética en el fin de la Segunda Guerra Mundial. © Juan Barreto/AFP/Getty Images

Mientras tanto, Estados Unidos se centraba en un plan para su sucesor, apoyándose en la número dos de Maduro: Delcy Rodríguez. Fue un cambio radical para el presidente Donald Trump, quien durante su primer mandato había sancionado a Rodríguez y a su poderoso hermano, Jorge, considerados en Washington en aquel entonces como miembros intercambiables de la camarilla gobernante de Maduro.

Pero una visión más pragmática comenzó a tomar fuerza cuando miembros destacados de la administración cuestionaron la capacidad de la líder opositora María Corina Machado para ganar con éxito el apoyo de los militares y otras bases de poder controladas durante mucho tiempo por seguidores del fallecido Hugo Chávez, padre fundador del estado socialista del país.

El razonamiento de Trump se vio parcialmente influenciado por una reciente evaluación clasificada de la CIA, que concluyó que los leales a Maduro tendrían más éxito en la gestión de un gobierno post-Maduro que Machado y su equipo, según un alto funcionario de la Casa Blanca y una persona familiarizada con el asunto. El contenido de la evaluación, publicada inicialmente por el Wall Street Journal, concluyó que Machado tendría dificultades para superar a los servicios de seguridad pro-régimen y fue transmitida a Trump por el director de la CIA, John Ratcliffe, según el alto funcionario de la Casa Blanca.

Poco después, agregó el funcionario, Trump eligió a Rodríguez como sucesor de Maduro por recomendación de sus principales funcionarios de inteligencia y seguridad.

Durante años, Rodríguez se presentó públicamente como una chavista apasionada, pero en encuentros personales, sobre todo con representantes de la industria petrolera estadounidense, se mostraba como una persona totalmente diferente. «No era antiamericana; incluso había vivido en Santa Mónica» durante sus años universitarios, comentó una persona que mantuvo repetidas conversaciones con ella. «Era lo más alejado de una ideóloga».

No hay indicios de que Rodríguez estuviera al tanto del complot estadounidense para derrocar a Maduro. Y la administración Trump no le informó que se había convertido en la favorita para ocupar su puesto, afirmó el alto funcionario de la Casa Blanca. Habría sido «extremadamente peligroso para nosotros comunicar cualquier cosa antes de la operación», añadió.

Maduro participa en un mitin militar en Caracas en noviembre, pocos meses antes de ser capturado en una operación estadounidense. © Jesús Vargas/Getty Images

Maduro, por su parte, parecía malinterpretar constantemente las señales de Washington. Creía que una llamada que tuvo con Trump en noviembre había salido «bien», según una persona familiarizada con su forma de pensar, cuando en realidad le decían que su tiempo se había acabado: «El presidente dijo que se podía tomar el camino fácil o el difícil», declaró el alto funcionario de la Casa Blanca.

Trump incluso invitó a su homólogo venezolano a Washington, según la persona familiarizada con el asunto, ofreciéndole un salvoconducto para que pudieran hablar de los asuntos en persona. Maduro lo rechazó. Calculó que los demócratas ganarían las elecciones intermedias, que Trump quedaría atado de manos y que podría aferrarse al poder.

«Estaba ahí bailando», dijo la persona. «Ya no».

El cardenal Pietro Parolin y el Papa León XIV visitan al presidente italiano Sergio Mattarella en octubre en el Palacio Presidencial del Quirinale en Roma. © Filippo Monteforte/AFP/Getty Images

Rusia y el Vaticano

El Vaticano ha sido durante mucho tiempo un obstáculo en las negociaciones internacionales con el aislado gobierno venezolano. Hace una década, la Santa Sede intentó, sin éxito, llegar a un acuerdo entre Maduro y la oposición dividida. Más recientemente, el Vaticano buscó el diálogo con el gobierno venezolano a través de sus clérigos de alto rango en el país, y el papa León XIV advirtió a los estadounidenses contra el uso de la fuerza.

“Creo que la violencia nunca trae la victoria”, dijo Leo en noviembre tras mencionar informes sobre buques de guerra estadounidenses que se dirigían hacia Venezuela. “La clave es buscar el diálogo”.

Parolin, quien anteriormente se desempeñó como nuncio apostólico —o embajador del Vaticano— en Caracas, tenía un profundo interés en Venezuela. También había actuado como intermediario con la administración Trump en relación con Ucrania y Rusia, según una persona familiarizada con las negociaciones.

Venezuela representa una importante base para Moscú en Latinoamérica . Cuando Chávez llegó al poder en 1999, Venezuela realizó importantes compras de armas rusas, incluyendo tanques, cazas Sukhoi y misiles tierra-aire. Rusia también ofreció importantes préstamos a Caracas, brindó asistencia financiera para ayudar al país a capear las sanciones estadounidenses y sigue siendo un actor clave en la industria petrolera venezolana.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y Maduro asisten a una ceremonia de firma luego de sus conversaciones en el Kremlin en mayo. © Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

En su reunión del 24 de diciembre con Burch, según los documentos obtenidos por The Post, Parolin afirmó que Rusia estaba preparada para recibir a Maduro. También compartió lo que los documentos describen como un «rumor»: que Venezuela se había convertido en una pieza clave en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, y que «Moscú renunciaría a Venezuela si estaba satisfecha con Ucrania».

Los analistas afirman que Rusia ya había reducido su apoyo a Venezuela en los últimos años, al centrarse en la guerra vecinal. Los préstamos para ayudar a Venezuela a comprar armas rusas se interrumpieron en 2018. Cuando Maduro visitó Moscú en mayo, firmó un acuerdo de asociación estratégica con Putin, pero la mayoría de los observadores consideraron que la relación era más ideológica que sustancial.

La aparente oferta de Rusia de otorgar asilo al presidente venezolano se produjo en medio de esfuerzos más amplios de Moscú para restablecer las relaciones con Estados Unidos y asegurar un acuerdo favorable sobre Ucrania.

Los documentos muestran que Parolin le dijo a Burch que creía que Maduro había estado dispuesto a dimitir tras las elecciones de julio de 2024, las cuales, según se creía ampliamente, el líder venezolano se había apropiado de un voto fraudulento . Pero Diosdado Cabello, su ministro del Interior de línea dura, lo convenció entonces de que hacerlo le costaría la vida. Parolin afirmó que Maduro se habría mostrado reticente a dimitir sin el apoyo de su círculo íntimo, según los documentos, y probablemente le preocupaba abandonar a sus principales colaboradores, en particular a Rodríguez y Cabello.

Sin embargo, la persona familiarizada con la oferta rusa dijo que Moscú también estaba dispuesto a otorgar asilo a los otros venezolanos de alto nivel, y parecía que Maduro simplemente se mantenía firme, creyendo que Estados Unidos no actuaría.

“Creo que fue arrogancia”, dijo esta persona.

Otro factor también pudo haber influido. Algunos en Washington consideraban que Maduro nunca iría a Rusia porque era demasiado restrictivo, y que no tendría acceso al dinero del comercio de oro venezolano que se cree que tiene escondido en el extranjero, según una persona familiarizada con las deliberaciones de la administración Trump.

Parolin sugirió que Estados Unidos podría fijar una fecha límite para la salida de Maduro del país, según los documentos, y brindar garantías a su familia. El cardenal expresó su profunda perplejidad ante la falta de claridad sobre el plan final de Estados Unidos en Venezuela, según los documentos. Pidió paciencia, cautela y moderación.

Pero la Casa Blanca ya no esperaba más.

El Monumento a la Paz que se encuentra frente a la sede de Petróleos de Venezuela en Caracas. © Miguel Zambrano/AFP/Getty Images

Una nueva elección para dirigir Venezuela

Rodríguez, hija de un izquierdista que murió bajo custodia de los servicios de inteligencia de Venezuela, fue una socialista de larga trayectoria que ascendió a los rangos más altos bajo Maduro y se convirtió en una figura indispensable en su círculo íntimo.

Como ministra de Petróleo, sirvió como enviada de alto nivel en misiones extranjeras sensibles a Turquía y Qatar y se convirtió en una socia confiable para los intereses petroleros y otros inversionistas extranjeros en Venezuela, incluso cuando ayudó a Maduro a cooptar la democracia y solidificar su régimen autoritario.

Rodríguez comenzó a ganarse la confianza de algunos miembros de la comunidad empresarial de Caracas en los últimos años al reestructurar la economía, mejorar el tipo de cambio y trabajar con un equipo de jóvenes, incluidos economistas del gobierno de Rafael Correa cuando era presidente de Ecuador.

Sus revisiones fueron criticadas desde el interior del gobierno de Maduro, particularmente por la primera dama Cilia Flores y por los miembros de línea dura del establishment chavista que se habían beneficiado de la arraigada estructura de poder del país.

Funcionarios de Chevron, la única empresa estadounidense a la que Washington había autorizado a operar en Venezuela en medio de las sanciones estadounidenses, se reunían mensualmente con Rodríguez y hablaron positivamente de ella ante el gobierno estadounidense, incluso durante la administración Biden, según declaró un exdiplomático estadounidense. El modelo de Chevron estaba funcionando, según informaron representantes de la empresa a funcionarios estadounidenses, y Rodríguez estaba cumpliendo sus deseos.

Cuando se le pidió un comentario, un portavoz de Chevron dijo que la compañía no había tenido conocimiento previo de la operación militar estadounidense y no había participado en ninguna discusión con funcionarios de la administración sobre la gobernanza de una Venezuela post-Maduro.

Los líderes empresariales venezolanos comenzaron a promover a Rodríguez como la persona capaz de liderar una transición política. «Ese consenso parece haber sido aceptado en Washington», según una persona familiarizada con el gobierno de Maduro.

El vicepresidente también se ha mostrado como un gestor eficaz en las conversaciones con Qatar, otro miembro de la OPEP y un intermediario clave con Venezuela en los últimos años.

Catar sentía mucha frustración con Maduro, quien anulaba los acuerdos de sus negociadores, según un funcionario de Biden familiarizado con las conversaciones. La evaluación catarí era que si Rodríguez «dice que va a hacer algo, se hace». Los cataríes «reconocieron que Delcy debía gobernar el país antes que nadie» si Maduro salía del poder, afirmó el exfuncionario.

Un portavoz del gobierno de Qatar no respondió a una solicitud de comentarios.

De izquierda a derecha, Pedro Infante, Jorge Rodríguez y Grecia Colmenares, líderes de la Asamblea Nacional de Venezuela, el lunes, cuando Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta interina. © Federico Parra/AFP/Getty Images

A principios del año pasado, el enviado presidencial de Trump para misiones especiales, Richard Grenell, desempeñó un papel fundamental en las negociaciones con Venezuela, en ocasiones con la ayuda de Catar y en otras directamente con el hermano de Rodríguez, Jorge Rodríguez, psiquiatra, exministro de Información y actual presidente de la Asamblea Nacional. En dichas conversaciones, Venezuela rechazó reiteradamente las propuestas estadounidenses para que Maduro abandonara el poder, según una persona al tanto de las conversaciones.

En un momento dado, los venezolanos sugirieron que Maduro podría dimitir y quedarse en el país mientras Rodríguez asumía el poder, según la fuente, pero nunca se trató de una propuesta «concreta». Y a finales del verano, quedó claro que Rubio —un halcón en Venezuela y rival de Grenell, quien siempre ha priorizado la presión sobre las negociaciones— se haría cargo del expediente venezolano. Grenell no respondió a una solicitud de comentarios.

Durante una reunión en la Oficina Oval el 2 de octubre, el alto funcionario de la Casa Blanca dijo que Trump y sus principales asesores discutieron de qué otras maneras podrían aplicar presión sobre Maduro, más allá de los ataques con barcos que han matado a más de 100 personas en el Caribe y el Pacífico Oriental.

Trump aplaudió los esfuerzos diplomáticos de Grenell para persuadir a Maduro a dimitir, pero afirmó que era hora de una acción militar, según el funcionario de la Casa Blanca. Durante los meses siguientes, Qatar recibió múltiples solicitudes venezolanas para dialogar con Estados Unidos, según una persona familiarizada con el proceso, pero la administración Trump indicó no estar interesada.

Emisarios no oficiales llenaron el vacío. Entre ellos, el multimillonario brasileño Joesley Batista, quien llegó a la capital venezolana a finales de noviembre con la misión de persuadir a Maduro para que abandonara el poder.

Entre los puntos discutidos ese día se encontraba un plan para la renuncia del presidente, según tres personas familiarizadas con la reunión. Maduro recibió una oferta para exiliarse en Turquía u otro país dispuesto, según dos de las personas. La Embajada de Turquía en Washington no respondió a una solicitud de comentarios.

Un posible acuerdo de asilo para Maduro en Turquía había estado en juego desde al menos noviembre, según la persona familiarizada con las deliberaciones de la administración Trump, incluidas «garantías» de que no sería extraditado a Estados Unidos.

Pero el ex líder, ahora encarcelado, y su esposa respondieron indignados, dijeron las tres personas.

“Nicolás Maduro tuvo múltiples oportunidades para evitar esto”, dijo Rubio durante una comparecencia con Trump en Mar-a-Lago el sábado. “Recibió ofertas muy, muy, muy generosas y, en cambio, optó por actuar como un loco, por jugar con las reglas”.

Batista, magnate de la carne de res con intereses comerciales tanto en Estados Unidos como en Venezuela, había actuado previamente como intermediario en las negociaciones sobre los aranceles que Trump impuso a los productos brasileños. Llegó a Caracas con una lista de cuatro puntos, entre ellos la insistencia en el acceso estadounidense a metales preciosos y petróleo, la ruptura con Cuba —antiguo aliado de Venezuela— y la salida de Maduro del país, según una persona familiarizada con la reunión.

Tras el viaje, Batista comunicó sus conclusiones a la administración Trump, según el alto funcionario de la Casa Blanca. «No trabajaba a instancias de Estados Unidos», añadió, pero la administración tomó sus hallazgos «en consideración».

Rodríguez sabía que, según la Constitución, asumiría el cargo de forma interina en caso de que Maduro abandonara la escena política, según una persona en contacto con el gobierno venezolano. Cuando se planteó el tema, se sintió «incómoda», afirmó la persona.

Pero al final, ella no tendría voz ni voto en el asunto.

Machado habla con sus partidarios en un mitin en Caracas el 28 de agosto de 2024. © Juan Barreto/AFP/Getty Images

Un líder de la oposición marginado

A medida que crecía el impulso en torno a la idea de trabajar con Rodríguez, los funcionarios estadounidenses comenzaron a desanimar la perspectiva de un futuro gobierno liderado por Machado, el líder de la oposición más destacado de Venezuela y ganador del Premio Nobel de la Paz de 2025.

En las últimas semanas, influyentes ejecutivos empresariales de Venezuela e incluso otros miembros del movimiento de oposición del país habían advertido a Estados Unidos que Machado no había logrado suficientes avances con las fuerzas armadas —los árbitros finales en Venezuela— y no sería capaz de ganarse su confianza, según documentos adicionales del gobierno estadounidense obtenidos por The Post.

En conversaciones con diplomáticos estadounidenses sobre sus planes en caso de que Maduro abandonara repentinamente el poder, según muestran esos documentos, el equipo de Machado expresó su convicción de que la mayoría de los militares se alinearían, y había asegurado a sus contactos militares que evitaría una purga generalizada de tropas. Sus asesores informaron a los funcionarios estadounidenses que no necesitarían procesar a más de unas pocas docenas de figuras del régimen. Pero también dejaron claro que los altos funcionarios de Maduro no tendrían cabida en un nuevo gobierno.

En los documentos, funcionarios estadounidenses describieron conversaciones con otros contactos que expresaron escepticismo sobre los avances que el equipo de Machado afirmaba haber logrado con las fuerzas armadas. Un miembro de la oposición venezolana afirmó que no hubo conversaciones entre sus representantes y oficiales militares. Los contactos expresaron la preocupación de que, en caso de una salida abrupta de Maduro, «un gobierno liderado por Machado se tambalearía ante enormes desafíos».

El equipo de Machado no respondió a las solicitudes de comentarios. Tras la toma de posesión de Maduro, la líder opositora ha intentado apaciguar a Trump , incluso ofreciéndole su Premio Nobel de la Paz, un galardón que él ha codiciado abiertamente. Su decisión de aceptar el premio, según personas cercanas a la Casa Blanca , contribuyó a la decisión de Trump de volverse contra ella.

Se espera que Machado llegue a Washington la próxima semana, según declaró el presidente a Fox News el jueves. «Estoy deseando saludarla», dijo Trump, añadiendo que sería «un gran honor» aceptar su premio.

En los documentos, los funcionarios estadounidenses incluyeron un análisis que ahora parece profético: “Si Maduro abandonara repentinamente la escena y otros chavistas de alto rango permanecieran en el poder, bien podrían decidir mantener su régimen represivo para conservar sus riquezas mal habidas y evitar la justicia que les espera”, escribieron.

Rodríguez se ha esforzado por consolidar el poder desde la salida de Maduro, oscilando entre un tono desafiante y conciliador hacia Washington. La autoridad está fracturada en Venezuela y las primeras señales han sido contradictorias.

La detención de periodistas y civiles , así como los nuevos retenes instalados por bandas paramilitares, han sido interpretados por analistas como una demostración de fuerza de Cabello, quien controla los servicios de inteligencia y la policía del país.

La administración Trump mantiene su confianza en su decisión de respaldar a Rodríguez, destacando la liberación de algunos presos políticos el jueves y un acuerdo para exportar petróleo venezolano a Estados Unidos. «Hasta ahora hemos visto una cooperación inmensa y profunda con las autoridades interinas», declaró el alto funcionario de la Casa Blanca, señalando que Rodríguez y Rubio hablan «con frecuencia».

Fue una lección, dijo una persona cercana al gobierno de Maduro, “de que no es posible gobernar Venezuela sin el chavismo”.

El viernes, en el Vaticano, León expresó su preocupación por que “una diplomacia que promueve el diálogo” esté siendo reemplazada por una “diplomacia basada en la fuerza”.

“La guerra ha vuelto a estar de moda”, advirtió, “y el entusiasmo por la guerra se está extendiendo”.