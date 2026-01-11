Se ha cancelado una advertencia de lluvia para Irlanda del Norte debido a que la reciente ola de frío llega a su fin.
La alerta amarilla de la Oficina Meteorológica debía estar vigente desde las 21:00 GMT del sábado hasta las 21:00 del domingo.
Se esperan más lluvias esta tarde y noche, pero la Oficina Meteorológica dice que la probabilidad de interrupciones ha disminuido.
También se ha cancelado una advertencia amarilla por fuertes vientos, que estaba vigente para Antrim, Down, Londonderry y Tyrone, desde la medianoche del sábado hasta las 21:00 GMT del domingo.
También se ha cancelado otra advertencia de viento, que debía entrar en vigor para Antrim, Derry y Tyrone desde las 21:00 del domingo hasta el mediodía del lunes.
La Oficina Meteorológica dijo que todavía habrá viento en Irlanda del Norte el domingo por la noche, pero se espera que cualquier impacto sea localizado.
En la República de Irlanda, las advertencias de viento continúan vigentes en toda la costa el domingo.
El servicio meteorológico irlandés, Met Éireann, ha advertido que habrá mucho viento con fuertes y racheadas vientos del suroeste.
Esto podría provocar grandes olas costeras, la caída de algunos árboles y perturbaciones en los viajes.
La noche más fría de este invierno
Mientras tanto, Irlanda del Norte tuvo su noche más fría del invierno hasta el momento el viernes por la noche, cuando las temperaturas cayeron a -7 °C.
Se registró en la estación meteorológica de Katesbridge en el condado de Down, que a menudo informa la temperatura más baja de toda la isla.
La aldea está situada en una depresión helada donde, en invierno, el aire frío se acumula y hace que haga tanto frío.
En el condado de Tyrone, el sábado por la mañana se avistaron raros «panqueques de hielo» en el río Edenderry.
Son causadas por la congelación de la espuma que flota en la superficie de un río.
¿Cuál es el tiempo más frío que ha hecho en Irlanda del Norte?
La temperatura más baja jamás registrada en Irlanda del Norte fue de -18,7 °C en Castlederg en Tyrone durante la gran helada de diciembre de 2010.
La temperatura más baja jamás registrada en la isla de Irlanda fue de -19,1 °C en Markree, Sligo, en enero de 1881.
¿Cuando termina el invierno?
La respuesta es sencilla.
Depende del calendario que sigas: celta antiguo o irlandés, meteorológico o astronómico.
El antiguo calendario celta, también conocido como calendario gaélico o irlandés, se remonta a siglos atrás y aún hoy lo siguen muchos en Irlanda.
Marca la temporada de invierno en noviembre, diciembre y enero, y la primavera comienza el 1 de febrero (el día de Santa Brígida).
El calendario meteorológico también está agrupado en tres meses completos, pero las estaciones comienzan un mes más tarde, y diciembre, enero y febrero conforman la temporada de invierno.
Sin embargo, las estaciones del calendario astronómico están definidas por dos solsticios y dos equinoccios.
Estos están determinados por la inclinación de la Tierra y la posición del Sol sobre el ecuador.
La temporada de invierno comienza en el solsticio de invierno, alrededor del 21 de diciembre, y termina en el equinoccio de primavera, alrededor del 20 de marzo.