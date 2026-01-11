Se ha cancelado una advertencia de lluvia para Irlanda del Norte debido a que la reciente ola de frío llega a su fin. La alerta amarilla de la Oficina Meteorológica debía estar vigente desde las 21:00 GMT del sábado hasta las 21:00 del domingo. Se esperan más lluvias esta tarde y noche, pero la Oficina Meteorológica dice que la probabilidad de interrupciones ha disminuido. También se ha cancelado una advertencia amarilla por fuertes vientos, que estaba vigente para Antrim, Down, Londonderry y Tyrone, desde la medianoche del sábado hasta las 21:00 GMT del domingo.

Fernisky, observador del tiempo de la BBC El sol brilla intensamente sobre un fondo nevado en Kells, Condado de Antrim.

También se ha cancelado otra advertencia de viento, que debía entrar en vigor para Antrim, Derry y Tyrone desde las 21:00 del domingo hasta el mediodía del lunes. La Oficina Meteorológica dijo que todavía habrá viento en Irlanda del Norte el domingo por la noche, pero se espera que cualquier impacto sea localizado.

En la República de Irlanda, las advertencias de viento continúan vigentes en toda la costa el domingo. El servicio meteorológico irlandés, Met Éireann, ha advertido que habrá mucho viento con fuertes y racheadas vientos del suroeste. Esto podría provocar grandes olas costeras, la caída de algunos árboles y perturbaciones en los viajes.

La noche más fría de este invierno

Juan O’Neill Los llamados panqueques de hielo fueron vistos en el río Ballinderry en el condado de Tyrone

Mientras tanto, Irlanda del Norte tuvo su noche más fría del invierno hasta el momento el viernes por la noche, cuando las temperaturas cayeron a -7 °C. Se registró en la estación meteorológica de Katesbridge en el condado de Down, que a menudo informa la temperatura más baja de toda la isla. La aldea está situada en una depresión helada donde, en invierno, el aire frío se acumula y hace que haga tanto frío. En el condado de Tyrone, el sábado por la mañana se avistaron raros «panqueques de hielo» en el río Edenderry. Son causadas por la congelación de la espuma que flota en la superficie de un río.

María McSorley Se avistaron ciervos «patinando» en el parque forestal de Gortin Glen, en el condado de Tyrone, el sábado por la mañana.

¿Cuál es el tiempo más frío que ha hecho en Irlanda del Norte?

La temperatura más baja jamás registrada en Irlanda del Norte fue de -18,7 °C en Castlederg en Tyrone durante la gran helada de diciembre de 2010. La temperatura más baja jamás registrada en la isla de Irlanda fue de -19,1 °C en Markree, Sligo, en enero de 1881.

¿Cuando termina el invierno?