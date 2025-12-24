Jesse Romero, un podcaster católico conservador, tiene algunas palabras selectas para el Papa León XIV.

«El Papa debería decirnos cómo llegar al cielo», dice Romero. «No tiene autoridad sobre el gobierno; tiene que mantenerse en su terreno».

Como partidario de Donald Trump, está enojado por las críticas hechas por el Papa nacido en Estados Unidos y los obispos estadounidenses sobre su política de deportaciones masivas.

Dado que uno de cada cinco estadounidenses se identifica como católico, la Iglesia desempeña un papel importante en la vida y la política estadounidense.

Católicos como el vicepresidente J. D. Vance y el influyente activista legal Leonard Leo fueron una parte importante del éxito electoral de Donald Trump. También ocupan un lugar central en el gabinete, con el secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria de Educación, Linda McMahon, ocupando cargos clave.

Pero la cuestión de la inmigración se ha convertido en una línea divisoria entre los líderes de la Iglesia y el gobierno, así como entre los propios feligreses.

Cuando los cardenales se reunieron en el cónclave papal en mayo, Romero esperaba un «Papa como Trump», con una perspectiva similar a la del presidente.

En cambio, el Papa León XIV ha expresado repetidamente su preocupación por el trato que reciben los migrantes en Estados Unidos, y en noviembre pidió una profunda reflexión sobre el asunto. El pontífice evocó el Evangelio de Mateo y añadió que «Jesús dice muy claramente que, al final del mundo, nos preguntarán: ‘¿Cómo recibiste al extranjero?’».

Una semana después, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) emitió un raro «Mensaje Especial» expresando su «preocupación por la evolución de la situación que afecta a los inmigrantes en los Estados Unidos».

Los obispos expresaron su preocupación por lo que denominaron un clima de miedo y ansiedad. Añadieron que se oponen a la deportación masiva e indiscriminada de personas y rezan por el fin de la retórica deshumanizante y la violencia.

Fue una intervención significativa, la primera vez que la USCCB utilizaba un comunicado de este tipo en doce años. Contó con el respaldo del Papa, quien calificó la declaración de «muy importante» e instó a todos los católicos y a las «personas de buena voluntad a escucharla atentamente».

Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizan operaciones en el vecindario de Little Village, una comunidad predominantemente mexicoamericana en Chicago, Estados Unidos, el 8 de noviembre de 2025.Imágenes Getty

Chicago ha sido un foco de atención de la aplicación de la ley migratoria de la administración Trump.

Buscando pelea con el Papa

«Creo que la relación es bastante tensa», dice David Gibson, director del Centro de Religión y Cultura de la Universidad de Fordham.

Los conservadores esperaban que el Papa León XIII introdujera un cambio respecto del enfoque de su predecesor, el Papa Francisco, en cuestiones de justicia social y migración, según Gibson.

«Muchos de ellos están enojados. Quieren decirle a la Iglesia que se calle» y que se limite a temas como el aborto, dice Gibson.

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan —quien es católico—, ha declarado que la Iglesia «está equivocada» y que sus líderes «deben dedicar tiempo a mejorar la situación de la Iglesia Católica». En octubre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó la sugerencia del Papa, nacido en Chicago, de que el trato estadounidense a los inmigrantes era «inhumano» y no se ajustaba a las creencias provida.

Gibson sostiene que el cálculo del gobierno «es que hay suficientes católicos estadounidenses, especialmente católicos estadounidenses blancos, que apoyan al Partido Republicano y a Donald Trump, por lo que, al final, resulta políticamente beneficioso iniciar una pelea con el Papa. Ese es un cálculo sin precedentes».

Casi el 60% de los católicos blancos aprueba la gestión de Trump en materia de inmigración, según un nuevo estudio del centro de estudios Public Religion Research Institute. Esta cifra ronda el 30% entre los hispanos, que representan el 37% de la población católica estadounidense.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante el Desayuno Nacional de Oración Católica en el Centro de Convenciones Walter E. Washington en Washington, DC, EE. UU., el viernes 28 de febrero de 2025.Imágenes Getty

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha expresado abiertamente cómo su fe católica ha influido en su política.

El creciente poder y prominencia de los católicos de derecha en la esfera política queda ejemplificado por J.D. Vance, un converso a la religión que afirma que su fe influye en sus políticas. Si bien ha argumentado que la política actual no contradice las enseñanzas de la Iglesia, también ha afirmado que existe la responsabilidad de recordar la humanidad de las personas que se encuentran en el país sin documentos.

Pero algunos católicos afirman que eso no es lo que está sucediendo actualmente. Jeanne Rattenbury es feligresa de la iglesia católica Santa Gertrudis de Chicago. La ciudad ha sido el foco de las medidas migratorias de la administración Trump.

En noviembre, la Sra. Rattenbury participó en una misa con 2000 personas frente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el barrio de Broadview, Chicago. La «Misa Popular» fue una de las acciones de la Coalición para el Liderazgo Espiritual y Público (CSPL). El objetivo, según ella, «era llevar la comunión a las personas que estaban dentro, para atenderlas, algo que antes se permitía y ahora ya no se permite».

La CSPL ha presentado una demanda federal alegando que se le ha impedido prestar ministerio religioso.

«Me enorgullece ser católica cuando la Iglesia católica, desde el Papa hasta los obispos, afirma que los inmigrantes tienen derecho a ser tratados con respeto. Tienen derecho a que se respete su dignidad humana inherente», afirma la Sra. Rattenbury.

Es tal la fuerza del sentimiento que una iglesia cerca de Boston ha utilizado su pesebre navideño para destacar que Jesús era un refugiado.

La parroquia Santa Susana en Dedham, Massachusetts, reemplazó al Niño Jesús con un aviso pintado a mano que decía «ICE estuvo aquí».

Algunos miembros de la comunidad se han quejado, y la Arquidiócesis Católica de Boston ordenó la retirada de la exhibición, alegando que era divisiva y contravenía las normas sobre objetos sagrados. Hasta el momento, la iglesia no lo ha hecho.

Si bien muchos católicos estadounidenses mantienen posturas conservadoras en temas como el aborto, en línea con las de la Iglesia, también son más propensos a considerarse progresistas que los cristianos evangélicos blancos, quienes votaron abrumadoramente por los republicanos en las últimas tres elecciones. Alrededor de un tercio de los católicos blancos, por otro lado, han votado sistemáticamente por el Partido Demócrata.

Y casi un tercio de los católicos en Estados Unidos nacieron en otros países. «Esta es una iglesia que se construyó sobre la inmigración», dice David Gibson. «La marca católica en Estados Unidos es una iglesia de inmigrantes».