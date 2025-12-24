Bienvenidos a Sunnyside. Parece un suburbio californiano, pero este es un centro comunitario y cafetería en Rotherham donde la gente viene a recoger comida de un banco de alimentos, pero también, fundamentalmente, a socializar.

Cuando el dinero escasea y la gente ha recortado gastos en el pub y en comidas fuera, este es el lugar donde vienen a reunirse con amigos.

Pero el salón comunitario también tiene un biombo al fondo donde se puede recoger discretamente una bolsa de comida de 3 libras. Las madres con bebés hacen fila junto a las personas mayores para comprar comida.

El resto del salón está lleno de mesas donde la gente habla y ríe mientras disfruta de una comida caliente.

Es difícil ver quién está usando el banco de alimentos y quién simplemente está tomando una taza de té, y eso ayuda a las personas a mantener su orgullo y privacidad, dicen los organizadores.

Una mujer con el pelo oscuro recogido hacia atrás lleva una sudadera negra con capucha y un logo blanco. Está sentada en un sofá rojo con una taza amarilla en la mano.

Título de la imagen,Zara Stanley es una de las clientas habituales de Sunnyside

Zara Stanley es una madre soltera con un hijo de cinco años y ha estado viniendo a Sunnyside durante un par de años.

«Es más como un evento social, todos se conocen, todos los voluntarios son encantadores y la gente está en el mismo barco, lo que hace una gran diferencia.

Últimamente, el precio de la comida es desorbitado. No ha subido ni un céntimo, sino veinte. Parece una tontería, pero recuerdo que una caja de Maltesers costaba 99 céntimos y ahora cuesta más de dos libras.

Si no fuera al banco de alimentos, no podría conseguir golosinas como patatas fritas y chocolate. Me siento culpable cuando digo que mi hija no puede comer helado, y mucha gente con la que hablo dice que se pierden las cosas buenas de la vida.

«Si vemos una película en casa y queremos comer palomitas, a veces no podemos permitírnoslo, lo cual es una pena».

Zara tiene dificultades para pagar todas sus cuentas. Le encanta llevar a su hija al cine o a los bolos, pero a menudo no tiene dinero, así que el café comunitario es una salida social.

«Es un poco triste tener que quedarnos en casa, pero si mi hija no tiene clases la traigo aquí y juega con otros niños o a veces hacen manualidades».

Un hombre mayor de cabello canoso viste un cárdigan gris con cremallera y una camisa azul a cuadros. Está sentado en el salón de un centro comunitario con gente sentada al fondo.

Título de la imagen,Gordon Wathall es el visitante de mayor edad del café comunitario, a la edad de 91 años.

Gordon Wathall tiene 91 años y es la persona de mayor edad aquí. «Vengo tanto por la cafetería como por el banco de alimentos, pero sobre todo por la compañía. Es agradable venir y charlar un rato. Nunca he comido mal desde que vine a la cafetería».

Karen Stott es voluntaria y trabaja muy ocupada atendiendo un puesto de baratijas mientras toma pedidos de comida. Su puesto recauda unas 30 libras a la semana para el supermercado social.

«La gente bromea diciendo que mi puesto se llama Karen’s Tat, aunque yo les sigo diciendo que se llama Karen’s Treasures», se ríe.

«Solíamos vender más cosas, pero la gente ya no tiene dinero para gastar.

«Tenemos un cocinero excelente que nos ofrece una comida maravillosa todos los martes; el pastel de pastor es uno de los platos favoritos y normalmente hay pudin de bizcocho y natillas.

«Mi colega Jean Blackburn y yo nos encargamos de la parte frontal del local, como lo llamo en tono jocoso.

«La cafetería es muy popular. En cuanto la gente entra, hace cola, ansiosa por hacer su pedido. Muchos de los que entran también utilizan el supermercado social».

Subtítulo de audioEl banco de alimentos proporciona un «salvavidas» para el invierno

Sunnyside se encuentra en el barrio de Wickersley North, que no está clasificado como barrio desfavorecido por el Ayuntamiento de Rotherham.

Pero la gente del centro dice que el costo de vida está afectando a todos.

Lauren Robson tiene tres hijos de entre tres y quince años, pero dice que no llega a fin de mes, a pesar de que su marido trabaja a tiempo completo. Tiene problemas de salud que le impiden trabajar.

«Normalmente vengo todas las semanas porque solo tenemos un ingreso y el dinero escasea, especialmente en esta época del año», comenta.

«No te juzgan, que es lo principal que me preocupaba, porque mi esposo trabaja y pensé que no debía venir, pero hay mucha gente en mi situación.

«No es sólo para gente desempleada, es para gente que realmente está luchando».

Los clientes reciben una bolsa con frutas, verduras, alimentos enlatados y artículos refrigerados.

Los padres con niños pequeños también reciben una bolsa de dulces. Son estos pequeños detalles los que alegran a todos.

Lauren dice que definitivamente ha notado que el dinero se ha vuelto más escaso en los últimos años.

La situación es bastante difícil, incluso con mi pareja trabajando a tiempo completo. Cosas como salir los fines de semana no podemos hacerlas tan a menudo. No tenemos dinero extra para ahorrar.

Cuando la gente habla de calefacción o comida, es algo real. He estado en esa situación y me he endeudado tanto que no he podido pagar mis facturas y he tenido que pedir ayuda extra.

Antes no habría tenido que hacer eso. Los tiempos han cambiado definitivamente.

Lauren tiene un plan de pago con su compañía de energía para saldar su deuda, pero aún tiene dificultades para pagar la factura normal de gas y electricidad.

«Es como una nube enorme y pesada sobre ti, especialmente cuando tienes hijos», dice.

«No quieres decepcionarlos, cuando te piden hacer cosas, no siempre quieres decir que no. Quieres poder hacerlas, pero es una lucha.

Si no fuera por el banco de alimentos, tendría muchísimas dificultades. Todos son tan amables, somos como una familia.