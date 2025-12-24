La participación de Sudán en la Copa Africana de Naciones (Afcon) está «trayendo esperanza» al pueblo de la nación en medio de su guerra civil, dice el delantero Abobaker Eisa.

El país ha estado sumido en lo que las Naciones Unidas llaman la mayor crisis humanitaria del mundo desde abril de 2023, cuando una lucha de poder entre el ejército y un grupo paramilitar, la Fuerza de Apoyo Rápido (RSF), condujo al conflicto.

Más de 150.000 personas han sido asesinadas y más de 12 millones se han visto obligadas a huir de sus hogares, mientras que en la región occidental de Darfur hay una hambruna generalizada y hay informes de genocidio.

El conflicto obligó a Sudán a jugar todos sus partidos de clasificación fuera de casa, pero lograron clasificarse para la Afcon por cuarta vez desde 1976.

Los campeones de 1970 se enfrentarán a Argelia (24 de diciembre), Guinea Ecuatorial (28 de diciembre) y Burkino Faso (31 de diciembre) en la fase de grupos, y Eisa dice que cada partido es «un gran acontecimiento» y una posible distracción para los de Sudán.

«Están sucediendo muchas cosas malas en Sudán. Como jugadores, sabemos lo importante que puede ser el fútbol para nuestra nación», declaró Eisa al Servicio Mundial de la BBC.

«No hay muchas sonrisas en este momento, así que estamos tratando de usar el fútbol como una forma de distraerlos [de la guerra].

«Incluso clasificarnos para la Copa Africana de Naciones y tener a la afición animándonos, el solo hecho de estar ahí ya nos da esperanza».

Eisa, que ha representado a varios clubes de la Liga de Fútbol inglesa, incluidos Scunthorpe United, Bradford City y Grimsby Town, actualmente juega para el equipo tailandés Chonburi.

Incluso sus compañeros de equipo que representan a los equipos sudaneses Al-Hilal y Al-Merrikh están ahora jugando en el extranjero, ya que la inestabilidad política ha obligado a los clubes a trasladarse primero a Mauritania y ahora a Ruanda.

Pero a pesar de estar lejos de Sudán, las mentes del equipo nunca están lejos de la guerra, que según Eisa puede ser al mismo tiempo «desalentadora» y una fuente de «fortaleza».

«Es difícil ignorar la guerra. Algunas familias siguen allí, muchas se han visto afectadas por esto», dijo Eisa.

“Obviamente, hablamos juntos sobre lo que está pasando y cómo podemos ayudar y donar donde podamos.

Saber que podemos hacer algo por ellos nos da fuerza. Al mismo tiempo, a veces es desalentador: uno solo puede hacer hasta cierto punto.

Agregó: «Mientras salgamos y luchemos por lo que es nuestro, creo que todos estaremos contentos».