Se ha fotografiado a migrantes llegando a Dover el sábado después del período más largo sin cruces en embarcaciones pequeñas en siete años.

Las fotografías parecían mostrar a docenas de inmigrantes con chalecos salvavidas siendo llevados a Dover, Kent, a bordo de un barco de la Fuerza Fronteriza.

Antes del fin de semana, ningún migrante había realizado el viaje en cuatro semanas, según cifras del Ministerio del Interior. Las últimas llegadas registradas antes del sábado fueron el 14 de noviembre, lo que marca el periodo ininterrumpido más largo desde 2018.

Diciembre suele ser un mes más tranquilo para los cruces debido a las condiciones climáticas adversas, y se cree que esto ha contribuido a la calma.

Las cifras del Ministerio del Interior sobre el número de inmigrantes que llegaron al Reino Unido en pequeñas embarcaciones el sábado se publicarán el domingo.

En lo que va de año, 39.292 personas han cruzado el Canal de la Mancha, la cifra más alta para cualquier año salvo 2022, cuando hubo 45.774 llegadas en todo el año.

Más de 187.000 personas han llegado en pequeñas embarcaciones desde que se registraron las primeras cifras en 2018.

El gobierno del Reino Unido ha intensificado los esfuerzos para abordar los cruces de embarcaciones pequeñas en los últimos meses, pero no se espera que las medidas tengan un impacto inmediato.

Un portavoz del Ministerio del Interior añadió: «La cantidad de travesías en embarcaciones pequeñas es vergonzosa y el pueblo británico merece algo mejor.

Este gobierno está tomando medidas. Hemos expulsado a casi 50.000 personas que estaban aquí ilegalmente, y nuestro acuerdo histórico con los franceses significa que quienes llegan en pequeñas embarcaciones ahora están siendo devueltos.

En la conferencia del Partido Laborista de este año, el Primer Ministro Sir Keir Starmer dijo que «aplastaría» a las bandas de tráfico de personas y reduciría el número de cruces fronterizos para 2029.

El viceprimer ministro David Lammy se reunió la semana pasada con ministros de otros países europeos para discutir reformas al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) en un intento de facilitar la deportación de inmigrantes ilegales.

En noviembre, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, anunció cambios en el asilo, entre ellos hacer que el estatus de refugiado en el Reino Unido sea temporal y esté sujeto a revisión cada 30 meses, y enviar a los refugiados a casa si su país se considera seguro.

En agosto comenzó un programa piloto de «uno entra, uno sale» acordado entre el Reino Unido y Francia. Según este programa, por cada migrante que el Reino Unido devuelve a Francia, otro migrante con sólidos argumentos para solicitar asilo en Gran Bretaña llega en dirección contraria.

Hasta el 27 de noviembre de 2025, 153 personas habían sido repatriadas mediante este mecanismo.