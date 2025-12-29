Una gran bandada comercial de aves de corral será sacrificada después de que se descubriera gripe aviar en una granja de Worcestershire.

El Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra) dijo que se había encontrado el virus H5N1 en el rebaño cerca de Alvechurch, Bromsgrove.

La gripe aviar se propaga a través de alimentos y agua contaminados o excrementos y saliva de aves, y actualmente se aplican medidas de alojamiento obligatorias si tienes más de 50 aves.

A las 15:00 GMT del sábado se declaró una zona de protección de 3 kilómetros (1,86 millas) y una zona de vigilancia de 10 kilómetros (6,21 millas) alrededor de las instalaciones, que permanecerá vigente hasta nuevo aviso.