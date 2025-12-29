Una gran bandada comercial de aves de corral será sacrificada después de que se descubriera gripe aviar en una granja de Worcestershire.
El Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra) dijo que se había encontrado el virus H5N1 en el rebaño cerca de Alvechurch, Bromsgrove.
La gripe aviar se propaga a través de alimentos y agua contaminados o excrementos y saliva de aves, y actualmente se aplican medidas de alojamiento obligatorias si tienes más de 50 aves.
A las 15:00 GMT del sábado se declaró una zona de protección de 3 kilómetros (1,86 millas) y una zona de vigilancia de 10 kilómetros (6,21 millas) alrededor de las instalaciones, que permanecerá vigente hasta nuevo aviso.
El día de Navidad también se declaró un brote de gripe aviar en un local cercano a Newark-on-Trent.