Se ha anunciado que las obras de reparación del Pavilion Gardens en Buxton finalizarán en julio.

El Ayuntamiento de High Peak dijo que contribuiría con 1,2 millones de libras al proyecto para salvaguardar los edificios catalogados de Grado II.

La autoridad dijo que el programa se estaba ejecutando en dos fases y se centraba en proteger los edificios históricos y al mismo tiempo mejorar las instalaciones para los visitantes.

Se indicó que la primera fase comenzó en noviembre y su finalización estaba prevista para marzo. Añadió que la segunda fase estaba prevista para comenzar en abril y finalizar en julio.

La primera fase incluye reparaciones del techo del Pavilion Arts Centre y del área de oficinas, así como de los techos de los locales comerciales y las áreas de descanso de la cafetería.

La segunda fase se concentrará en las secciones del techo del invernadero y en las mejoras de las instalaciones de baños públicos.

Damien Greenhalgh, subdirector del consejo, dijo: «Los Jardines del Pabellón son uno de nuestros activos más valiosos en High Peak y una de nuestras atracciones más preciadas tanto por residentes como por visitantes.

«Esta importante inversión tiene como objetivo proteger su carácter histórico y, al mismo tiempo, garantizar que siga ofreciendo una experiencia fantástica para las generaciones futuras.