Un agricultor de Warwickshire afirma que el calor de este verano ha reducido la producción de leche, lo que supone nuevos retos para el sector agrícola.

Charles Goadby, propietario de la granja Manor Farm, cerca de Nuneaton, declaró al programa BBC Politics Midlands que la reciente ola de calor había afectado tanto a su ganado lechero como a sus cultivos.

Según explicó, la producción de leche de las vacas, que normalmente producían unos 40 litros al día, había caído a 32 litros durante los meses más calurosos.

Tras solicitar apoyo gubernamental, afirmó que los agricultores estaban perdiendo dinero mientras la producción se estancaba al no poder modificar el precio de mercado de la leche. El gobierno declaró que respaldaba a los productores lecheros y que había trabajado para mejorar la equidad en toda la cadena de suministro.

Según Goadby, la producción se había recuperado desde entonces, hasta alcanzar unos 35 litros diarios, pero seguía estando por debajo de los niveles normales.

«A los agricultores se les paga un precio fijo», afirmó, «y no tenemos voz ni voto en eso. Somos tomadores de precios, no fijadores de precios, así que simplemente estamos perdiendo dinero».

«Cuando tenemos caídas en la producción, este calor nos está afectando mucho económicamente.»