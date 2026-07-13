Un agricultor de Warwickshire afirma que el calor de este verano ha reducido la producción de leche, lo que supone nuevos retos para el sector agrícola.
Charles Goadby, propietario de la granja Manor Farm, cerca de Nuneaton, declaró al programa BBC Politics Midlands que la reciente ola de calor había afectado tanto a su ganado lechero como a sus cultivos.
Según explicó, la producción de leche de las vacas, que normalmente producían unos 40 litros al día, había caído a 32 litros durante los meses más calurosos.
Tras solicitar apoyo gubernamental, afirmó que los agricultores estaban perdiendo dinero mientras la producción se estancaba al no poder modificar el precio de mercado de la leche. El gobierno declaró que respaldaba a los productores lecheros y que había trabajado para mejorar la equidad en toda la cadena de suministro.
Según Goadby, la producción se había recuperado desde entonces, hasta alcanzar unos 35 litros diarios, pero seguía estando por debajo de los niveles normales.
«A los agricultores se les paga un precio fijo», afirmó, «y no tenemos voz ni voto en eso. Somos tomadores de precios, no fijadores de precios, así que simplemente estamos perdiendo dinero».
«Cuando tenemos caídas en la producción, este calor nos está afectando mucho económicamente.»
Las condiciones de calor y sequía también han afectado a la agricultura, y los cultivos se están secando más rápidamente de lo habitual.
Goadby explicó que parte de la cosecha se realizó durante la noche para ayudar a retener la humedad y evitar las horas de más calor.
Añadió que, si bien los agricultores estaban acostumbrados a lidiar con condiciones cambiantes y seguirían adaptándose, el sector necesitaba apoyo a largo plazo.
«Los agricultores somos muy buenos adaptándonos al cambio; es lo que hemos hecho durante generaciones. Pero sin el apoyo, la equidad y la rentabilidad que nos permitan hacerlo, va a ser difícil.»
«Estamos preparados para el desafío. Solo necesitamos el apoyo del gobierno.»
«Necesitamos más apoyo, no necesariamente en forma de ayudas económicas, sino en términos de equidad dentro de la cadena de suministro.»
«Permitir que la agricultura sea sostenible a largo plazo, permitir que los agricultores obtengan beneficios para reinvertir y garantizar que tengamos un buen suministro de alimentos aquí en el Reino Unido.»
Un portavoz del DEFRA declaró: «Este gobierno está apoyando a nuestros esforzados ganaderos lecheros con nuevas regulaciones implementadas el año pasado para mejorar la equidad y la transparencia en toda la cadena de suministro, de modo que las empresas puedan prosperar.»
«La mayoría de los supermercados tienen contratos de suministro directo con los agricultores para garantizar unos ingresos agrícolas más estables, y el precio que se les paga no ha bajado en el último año.»
«Si los agricultores consideran que sus contratos no cumplen con la normativa, deben ponerse en contacto con el Defensor del Pueblo de la Cadena de Suministro Agrícola.»