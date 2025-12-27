Las predicciones y predicciones para el partido crucial de la Semana 17 entre Texans y Chargers se publicaron originalmente en The Sporting News . Agrega The Sporting News como fuente preferida haciendo clic aquí .

Los Houston Texans y Los Angeles Chargers se enfrentarán en el SoFi Stadium en el primero de los dos juegos del sábado en la Semana 17.

Si bien los Chargers aseguraron su pase a la postemporada, aún tienen mucho por jugar en las próximas dos semanas. Siguen en la contienda por el título de la AFC Oeste y el primer puesto de la conferencia.

Para asegurar el título de la AFC Oeste, los Chargers deben ganar todos sus partidos y los Denver Broncos deben perder sus últimos dos juegos, uno de los cuales será contra los Chargers (Semana 18).

El mismo escenario con Denver se aplica al sembrado número 1 de la conferencia, pero los Chargers también necesitan que los New England Patriots y los Jacksonville Jaguars pierdan uno de sus dos últimos enfrentamientos.

En cuanto a los Texans, aún necesitan asegurar su puesto en los playoffs , algo que pueden lograr con una victoria el sábado o una derrota de los Indianapolis Colts el domingo. Houston se aferra al último puesto de comodín de cara a este encuentro.

Los Texans también siguen en la contienda por el título de la AFC Sur, pero necesitarán la ayuda de los Jacksonville Jaguars. Houston debe ganar sus dos últimos partidos y los Jags deben perder los dos suyos para que los Texans ganen el título divisional.

Antes de lo que será un gran partido para ambos equipos, aquí les contamos quiénes creen los expertos que ganarán el encuentro entre Houston y Los Ángeles.

Pronósticos y predicciones para los Texans vs. los Chargers

Vinnie Iyer, The Sporting News: Texanos 24, Cargadores 23

Iyer: «Los Chargers han recuperado el ritmo con su ofensiva, encontrando un juego terrestre más efectivo para abrirle el camino a Justin Herbert. Pero aquí el problema puede ser la presión al pase de los Texans y una defensa que le causó muchos problemas a Herbert en los playoffs del año pasado. CJ Stroud y Nico Collins lideran el juego aéreo de los Texans para mejorar las cosas en los últimos minutos».

Bill Bender, The Sporting News: Cargadores 20, Texanos 17

Bender: «Los Texans vencieron a los Chargers 32-12 en el partido de comodines de la AFC la temporada pasada, pero ese fue un partido fuera de casa para Los Ángeles. Los Chargers han permitido 15.8 puntos por partido en las últimas cuatro semanas, un poco menos que los Texans, que promedian 16.8 puntos por partido. A DeMeco Ryans y Jim Harbaugh les encantan estos partidos».

ESPN

Stephania Bell: Cargadores

Matt Bowen: Texanos

Mike Clay: Cargadores

Jeremy Fowler: Texanos

Dan Graziano: Cargadores

Kalyn Kahler: Cargadores

Pamela Maldonado: Cargadores

Eric Moody: Texanos

Jason Reid: Texanos

Lindsey Thiry: Cargadores

Seth Wickersham: Texanos

MMQB

Clare Brennan: Cargadores

Mitch Goldich: Texanos

Gilberto Manzano: Texanos

Conor Orr: Cargadores

John Pluym: Cargadores

Matt Verderame: Texanos

Deportes CBS

Pete Prisco: Cargadores

Jared Dubin: Cargadores

Ryan Wilson: Cargadores

John Breech: Cargadores

Tyler Sullivan: Texanos

Dave Richard: Cargadores

Jamey Eisenberg: Cargadores

Número de expertos que eligen a los Chargers: 17

Número de expertos que eligen a los tejanos: 9