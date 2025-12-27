Las predicciones y predicciones para el partido crucial de la Semana 17 entre Texans y Chargers se publicaron originalmente en The Sporting News . Agrega The Sporting News como fuente preferida haciendo clic aquí .
Los Houston Texans y Los Angeles Chargers se enfrentarán en el SoFi Stadium en el primero de los dos juegos del sábado en la Semana 17.
Si bien los Chargers aseguraron su pase a la postemporada, aún tienen mucho por jugar en las próximas dos semanas. Siguen en la contienda por el título de la AFC Oeste y el primer puesto de la conferencia.
Para asegurar el título de la AFC Oeste, los Chargers deben ganar todos sus partidos y los Denver Broncos deben perder sus últimos dos juegos, uno de los cuales será contra los Chargers (Semana 18).
El mismo escenario con Denver se aplica al sembrado número 1 de la conferencia, pero los Chargers también necesitan que los New England Patriots y los Jacksonville Jaguars pierdan uno de sus dos últimos enfrentamientos.
En cuanto a los Texans, aún necesitan asegurar su puesto en los playoffs , algo que pueden lograr con una victoria el sábado o una derrota de los Indianapolis Colts el domingo. Houston se aferra al último puesto de comodín de cara a este encuentro.
Los Texans también siguen en la contienda por el título de la AFC Sur, pero necesitarán la ayuda de los Jacksonville Jaguars. Houston debe ganar sus dos últimos partidos y los Jags deben perder los dos suyos para que los Texans ganen el título divisional.
Antes de lo que será un gran partido para ambos equipos, aquí les contamos quiénes creen los expertos que ganarán el encuentro entre Houston y Los Ángeles.
Pronósticos y predicciones para los Texans vs. los Chargers
Vinnie Iyer, The Sporting News: Texanos 24, Cargadores 23
Iyer: «Los Chargers han recuperado el ritmo con su ofensiva, encontrando un juego terrestre más efectivo para abrirle el camino a Justin Herbert. Pero aquí el problema puede ser la presión al pase de los Texans y una defensa que le causó muchos problemas a Herbert en los playoffs del año pasado. CJ Stroud y Nico Collins lideran el juego aéreo de los Texans para mejorar las cosas en los últimos minutos».
Bill Bender, The Sporting News: Cargadores 20, Texanos 17
Bender: «Los Texans vencieron a los Chargers 32-12 en el partido de comodines de la AFC la temporada pasada, pero ese fue un partido fuera de casa para Los Ángeles. Los Chargers han permitido 15.8 puntos por partido en las últimas cuatro semanas, un poco menos que los Texans, que promedian 16.8 puntos por partido. A DeMeco Ryans y Jim Harbaugh les encantan estos partidos».
ESPN
Stephania Bell: Cargadores
Matt Bowen: Texanos
Mike Clay: Cargadores
Jeremy Fowler: Texanos
Dan Graziano: Cargadores
Kalyn Kahler: Cargadores
Pamela Maldonado: Cargadores
Eric Moody: Texanos
Jason Reid: Texanos
Lindsey Thiry: Cargadores
Seth Wickersham: Texanos
MMQB
Clare Brennan: Cargadores
Mitch Goldich: Texanos
Gilberto Manzano: Texanos
Conor Orr: Cargadores
John Pluym: Cargadores
Matt Verderame: Texanos
Deportes CBS
Pete Prisco: Cargadores
Jared Dubin: Cargadores
Ryan Wilson: Cargadores
John Breech: Cargadores
Tyler Sullivan: Texanos
Dave Richard: Cargadores
Jamey Eisenberg: Cargadores
Número de expertos que eligen a los Chargers: 17
Número de expertos que eligen a los tejanos: 9