Los jardineros de una de las mayores colecciones de campanillas de invierno del Reino Unido han dicho que esperan una temporada «realmente excepcional».

El personal de The Garden House, cerca de Yelverton, dijo que «una alineación perfecta» de las condiciones climáticas y el establecimiento de un legado privado conducirían a la «mejor exhibición» hasta la fecha.

El jardín contaba con más de 400 variedades de campanillas de invierno y en 2020 se convirtió en el hogar de parte de la colección Fieldgate del difunto cazador de plantas Colin Mason.

El jardinero jefe, Nick Haworth, dijo que un verano caluroso y seco y un otoño templado se habían combinado para que las campanillas de invierno de Mason alcanzaran la madurez en el jardín de 10 acres (4 ha).

Fuente de la imagen,Juan Richmond Título de la imagen, Galanthus Cornish Phil es una de las variedades legadas a The Garden House por el cazador de plantas Colin Mason.

Colin Mason era un cultivador y criador especializado en campanillas de invierno de Kenilworth, Warwickshire, que también viajó mucho por todo el mundo para adquirir nuevas variedades.

El Sr. Haworth dijo: «Las condiciones de este año han creado el entorno perfecto para que las campanillas de invierno de Colin se multipliquen.

«Los visitantes podrán ver muchas de sus variedades extravagantes, llenas de carácter y logradas con esfuerzo en su máxima expresión».