Una organización benéfica de conservación de la vida silvestre celebrará tres aniversarios importantes en 2026.

Leicestershire and Rutland Wildlife Trust reflexiona sobre su trabajo para proteger y mejorar la vida silvestre y los espacios silvestres en los dos condados durante más de 70 años.

También se conmemoran los 50 años de la creación de la Reserva Natural de Rutland Water, que en 1976 contaba con el mayor embalse artificial de Europa.

La fundación celebra además los 30 años de la reintroducción de los águilas pescadoras en Rutland, que estaban extintos a nivel regional desde 1847.

Se llevarán a cabo eventos especiales de aniversario en sus sitios y reservas durante todo el año para conmemorar los hitos.

Estos incluyen caminatas salvajes guiadas por oficiales de reserva expertos, eventos con águilas pescadoras, un día de puertas abiertas en Cossington Meadows en Leicestershire para familias y una noche de celebración.

Fuente de la imagen,Anglian Water Título de la imagen, Uno de los dragones marinos más grandes encontrados en el Reino Unido fue desenterrado en Rutland Water

El fideicomiso, fundado en 1956, ha crecido a lo largo de siete décadas y ahora cuenta con 37 sitios, con más de 19.000 miembros y 700 voluntarios que apoyan el trabajo de conservación.

Una de las primeras reservas que quedaron bajo su cuidado en la década de 1960 fue Charnwood Lodge, en Coalville, que ahora es una reserva natural nacional reconocida por su geología y vida silvestre.

La creación de la Reserva Natural de Rutland Water se produjo en 1976, tras uno de los primeros acuerdos de este tipo con Anglian Water, que incluyó la construcción de un nuevo embalse de siete millas y alrededor de 350 acres de tierra circundante.

Cinco años después, la reserva fue reconocida internacionalmente como parte del Sitio de Especial Interés Científico y posteriormente declarada Zona de Especial Protección para los Animales y Humedal Ramsar de Importancia Internacional.

Rutland Water se ha desarrollado a lo largo de las décadas con un nuevo centro de visitantes y un centro de capacitación de voluntarios, ambos inaugurados por Sir David Attenborough.

En 2021, un fósil de ictiosaurio de 10 m de largo, uno de los dragones marinos más grandes encontrados en el Reino Unido , fue desenterrado en la reserva durante un drenaje de rutina de una laguna.

Fuente de la imagen,Stuart Wilson/Fideicomiso de Vida Silvestre de Leicestershire y Rutland Título de la imagen, El águila pescadora 7R4 fue el águila pescadora número 300 en ser anillada y abandonar el nido en Rutland Water.

La fundación ha llevado a cabo numerosas campañas exitosas, incluido el lanzamiento del Proyecto del Águila Pescadora de Rutland en 1996, en el que se trasladaron polluelos de nidos en Escocia y se liberaron en Rutland Water después de haberse extinguido en el condado.

En 2001 nació en Inglaterra el primer águila pescadora después de más de 150 años y hasta la fecha se han conseguido emplumar 300 ejemplares .

La fundación afirmó que los voluntarios han registrado seis millones de aves durante 15.000 horas, pertenecientes a 131 especies, en Rutland Water como parte del Estudio de Aves de Humedales.

Se han reintroducido lirones en Leicestershire y se han plantado más de 11.000 árboles en Holwell.

También se han ampliado varias reservas y se ha comenzado a trabajar en una iniciativa para convertir 130 acres (54 hectáreas) de tierra degradada por la naturaleza en un refugio para la vida silvestre en Market Harborough y en una nueva reserva en Great Bowden, cuya apertura está prevista para finales de este año.

Fuente de la imagen,Ian Drummond Título de la imagen, Terreno en Market Harborough destinado al proyecto de recuperación de la naturaleza

Mat Carter, director ejecutivo del fideicomiso, dijo: «Podemos mirar atrás a estas últimas siete décadas de trabajo de conservación con orgullo.

«Las victorias logradas para la vida silvestre de Leicestershire y Rutland muestran lo que es posible en la lucha continua por la recuperación de la naturaleza.

«Nuestra red de reservas continúa expandiéndose y nuestros proyectos en áreas rurales más amplias crecen en diversidad y profundidad.

«Rewilding Harborough es un proyecto a escala paisajística; ese es el nivel de nuestras ambiciones de cara al futuro».

Ann Tomlinson, presidenta del Consejo Fiduciario, añadió: «Todos sabemos que aún queda mucho trabajo por hacer para garantizar que la naturaleza, constantemente amenazada, pueda recuperarse y permanecer presente para las generaciones venideras.

«El trabajo del fideicomiso puede hacer realidad esa recuperación vital».