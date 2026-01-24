Arne Slot reprendió a Jamie Carragher con humor, diciéndole a la leyenda del Liverpool: «No creo que deba escucharte». El técnico del Liverpool estaba de muy buen humor después de que su equipo diera un paso significativo hacia la clasificación automática para los octavos de final de la Champions League.

Los Rojos viajaron a Francia para enfrentarse al Marsella y despacharon con precisión al equipo de la Ligue 1. Un elegante tiro libre de Dominik Szoboszlai fue seguido por un autogol de Gerónimo Rulli y un gol en el último suspiro de Cody Gakpo en el minuto 93.

Este fue un resultado monumental para el club de Merseyside, que ha empatado sus cuatro partidos anteriores de la Premier League. Tras ser criticado por un ataque flojo y lento, Carragher le preguntó a Slot qué sentía al ver a su equipo anotar tres goles y mantener su portería a cero.

El jugador del Liverpool preguntó: «Arne, ¿puedo preguntarte sobre la formación de esta noche? En los últimos meses has intentado que el equipo mejore cada vez más y has jugado con muchas formaciones diferentes. ¿Puedes explicarnos cómo se vio esta noche?».

Slot respondió con una sonrisa descarada y replicó: «Me resulta difícil escucharte, Jamie, porque fuiste tú quien me dijo que tenía que asegurarme de no conceder tanto», informa el Mirror .

«Entonces comencé a hacer eso (cambiar sus formaciones regularmente) y la gente empezó a quejarse de que se volvía aburrido, así que no estoy seguro si debería escucharte».

Jamie Carragher riendo en los estudios de CBS Sport © CBS Deportes

Slot insinuó con humor que Carragher solo habla del Liverpool cuando no está rindiendo lo suficiente, y bromeó: «Marcamos tres goles y ahora hay gente como Jamie que tiene una actitud positiva hacia nosotros. No creo que tú tuvieras una actitud positiva después del partido contra el Burnley, ¿verdad, Jamie?».

Su ingeniosa respuesta provocó risas en el estudio de CBS, donde también estaban Micah Richards , Thierry Henry y la presentadora Kate Abdo. Una vez que se calmaron las risas, Slot se tomó el tiempo para responder a la pregunta de Carragher y explicar su estrategia.

Al ser preguntado sobre los cambios, explicó: «Por algunas lesiones que tenemos, por los jugadores que tenemos disponibles y por el estilo de juego de los rivales.

«Pensamos que sería una buena idea jugar con Mohamed Salah y Hugo Ekitike arriba y sobrecargar el mediocampo con jugadores que sean muy buenos entre líneas.

«Creo que hoy pudimos ver eso con laterales que podían atacar por la banda con (Alexis) Mac Allister y Ryan (Gravenberch) que podían ayudar a Joe (Gomez) y Virgil (Van Dijk) en la preparación».

Fue un final divertido para una noche ideal para el equipo de Slot. Están a un paso de asegurar su pase a octavos de final gracias a una de las ocho plazas de clasificación automática.

Una victoria en Anfield contra el Qarabag azerbaiyano les aseguraría un puesto en octavos de final sin necesidad de un playoff a doble partido . Sería un impulso significativo para el equipo de Slot, que actualmente se encuentra en una reñida carrera por un puesto entre los cuatro primeros a nivel nacional.