La gerente de una tienda benéfica ha dicho que se ha sentido abrumada por la respuesta a la iniciativa «Di sí al vestido» para las celebraciones de la Primera Comunión
Vivienne Wood, quien dirige la tienda benéfica Quirky Corner en Londonderry, dijo que quería darles a las niñas la oportunidad de experimentar una prueba de vestido apropiada, sin el gran gasto habitual.
En un evento a principios de este mes, los niños pudieron elegir un vestido después de una prueba privada por £ 20 y recibir accesorios y bolsas de regalo.
Dijo que recrearon la sensación de una tienda departamental con globos y una mesa dispuesta con bolsas de regalos, dulces, juguetes y pastelitos.
Wood dijo que recibió una gran cantidad de ofertas de empresas interesadas en donar y ayudar a que el evento fuera especial para los niños.
Donación de 14 vestidos
Wood decidió organizar las pruebas de vestidos después de recibir una donación de 14 vestidos de Primera Comunión de la Escuela Primaria Long Tower en Derry.
Ella le dijo al programa North West Today de BBC Radio Foyle que decidió abrir la tienda en un día en que normalmente está cerrada, para permitir pruebas privadas.
«Recibí un mensaje de la directora diciendo que tenía los vestidos y que eran todos nuevos, con etiquetas y todavía en el plástico, y así fue como empezó todo», dijo.
«Sólo quería aliviar la carga financiera de los padres y darles a las niñas una experiencia que no olvidarían.
“Pasó una hora entre la llegada de cada chica y la mayoría dijo ‘sí’ al primer vestido que vieron”.
Los costos promedio pueden variar, pero la investigación más reciente realizada por Ulster Bank encontró que las familias en la isla de Irlanda gastan alrededor de £729, y algunas gastan más de £1,000 en ropa y fiestas.
La investigación de 2019 también encontró que los costos para las niñas son considerablemente más altos que para los niños.
La tienda recauda fondos para una organización benéfica local en Derry que ayuda a personas que luchan contra la adicción.
«Como somos una tienda benéfica, todo el tiempo escuchamos sobre las dificultades que enfrentan las personas con presiones financieras», dijo Wood.
Las citas para los niños se otorgaron por orden de llegada a través de las redes sociales.
«Cuando me dieron los vestidos, sentí que tenía que hacer esto», añadió.
«Ver las caritas de las niñas iluminarse fue increíble, una experiencia que nunca olvidaré».
¿De donde vienen los vestidos?
Claire Doherty, directora de la escuela primaria Long Tower, dijo que los vestidos habían sido donados originalmente a la escuela pero, a pesar de los esfuerzos para alentar a los padres a que los aceptaran, habían terminado almacenados.
«Sentí que podíamos darle un mejor uso a los vestidos y ayudar a la gente de la comunidad, así que contacté a Vivienne», dijo Doherty.
«Fue realmente mágico» para los niños, dijo, y como resultado hay algunas niñas «muy felices».
«La Primera Comunión es un día hermoso, pero con el paso de los años se ha vuelto muy caro», dijo.
«El precio de los vestidos por sí solo pone a las familias bajo mucha presión y me alegra que nuestra escuela haya podido ayudar a algunas familias a reducir ese costo».