La gerente de una tienda benéfica ha dicho que se ha sentido abrumada por la respuesta a la iniciativa «Di sí al vestido» para las celebraciones de la Primera Comunión

Vivienne Wood, quien dirige la tienda benéfica Quirky Corner en Londonderry, dijo que quería darles a las niñas la oportunidad de experimentar una prueba de vestido apropiada, sin el gran gasto habitual.

En un evento a principios de este mes, los niños pudieron elegir un vestido después de una prueba privada por £ 20 y recibir accesorios y bolsas de regalo.

Dijo que recrearon la sensación de una tienda departamental con globos y una mesa dispuesta con bolsas de regalos, dulces, juguetes y pastelitos.

Wood dijo que recibió una gran cantidad de ofertas de empresas interesadas en donar y ayudar a que el evento fuera especial para los niños.

Pie de foto, El evento se llevó a cabo a principios de este mes y brindó a los niños la oportunidad de experimentar una prueba de estilo en una tienda departamental.

Donación de 14 vestidos

Wood decidió organizar las pruebas de vestidos después de recibir una donación de 14 vestidos de Primera Comunión de la Escuela Primaria Long Tower en Derry.

Ella le dijo al programa North West Today de BBC Radio Foyle que decidió abrir la tienda en un día en que normalmente está cerrada, para permitir pruebas privadas.

«Recibí un mensaje de la directora diciendo que tenía los vestidos y que eran todos nuevos, con etiquetas y todavía en el plástico, y así fue como empezó todo», dijo.

«Sólo quería aliviar la carga financiera de los padres y darles a las niñas una experiencia que no olvidarían.

“Pasó una hora entre la llegada de cada chica y la mayoría dijo ‘sí’ al primer vestido que vieron”.

Los costos promedio pueden variar, pero la investigación más reciente realizada por Ulster Bank encontró que las familias en la isla de Irlanda gastan alrededor de £729, y algunas gastan más de £1,000 en ropa y fiestas.

La investigación de 2019 también encontró que los costos para las niñas son considerablemente más altos que para los niños.

Pie de foto, Vivienne Wood decidió organizar el evento de prueba de vestidos después de recibir una donación de 14 vestidos de Primera Comunión de la Escuela Primaria Long Tower.

La tienda recauda fondos para una organización benéfica local en Derry que ayuda a personas que luchan contra la adicción.

«Como somos una tienda benéfica, todo el tiempo escuchamos sobre las dificultades que enfrentan las personas con presiones financieras», dijo Wood.

Las citas para los niños se otorgaron por orden de llegada a través de las redes sociales.

«Cuando me dieron los vestidos, sentí que tenía que hacer esto», añadió.

«Ver las caritas de las niñas iluminarse fue increíble, una experiencia que nunca olvidaré».

¿De donde vienen los vestidos?

Pie de foto, Claire Doherty, directora de la escuela primaria Long Tower, dijo que estaba encantada de que los vestidos pudieran ayudar a las familias con los costos.

Claire Doherty, directora de la escuela primaria Long Tower, dijo que los vestidos habían sido donados originalmente a la escuela pero, a pesar de los esfuerzos para alentar a los padres a que los aceptaran, habían terminado almacenados.

«Sentí que podíamos darle un mejor uso a los vestidos y ayudar a la gente de la comunidad, así que contacté a Vivienne», dijo Doherty.

«Fue realmente mágico» para los niños, dijo, y como resultado hay algunas niñas «muy felices».

«La Primera Comunión es un día hermoso, pero con el paso de los años se ha vuelto muy caro», dijo.