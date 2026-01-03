Matty Cash y Boubacar Kamara regresan al Aston Villa mientras Unai Emery realiza cuatro cambios respecto a la derrota ante el Arsenal.
El capitán John McGinn regresa para ser titular junto con Ian Maatsen.
Lucas Digne, Jadon Sancho y Lamare Bogarde quedan en el banquillo ante la baja por lesión de Amadou Onana.
Aston Villa XI: Martínez, Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen, Kamara, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendía, Watkins.
Suplentes: Bizot, Carroll, García, Digne, Malen, Hemmings, Bogarde, Jimoh-Aloba, Sancho.
Ola Aina regresa al equipo de Nottingham Forest por primera vez desde agosto.
El lateral se ha recuperado de una lesión en el tendón de la corva, mientras que Dilane Bakwa también es titular y Sean Dyche realiza dos cambios.
Forest, 17º en la Premier League, busca evitar una cuarta derrota consecutiva después de su derrota a mitad de semana ante el Everton.
Nottingham Forest XI: John, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Domínguez, Gibbs-White, Bakwa, Hutchinson, I Jesús.
Suplentes: Sels, Morato, Awoniyi, Douglas Luiz, Kalimuendo, McAtee, Zinchenko, Savona, Abbott.