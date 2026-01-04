Las normas más estrictas que han entrado en vigor para los drones ayudarán a mantener seguro el concurrido espacio aéreo militar de Lincolnshire, dijo un operador de drones.

Desde el 1 de enero, cualquier persona que vuele drones o modelos de aviones que pesen 100 g o más debe completar una prueba teórica en línea de la Autoridad de Aviación Civil (CCA) para obtener una identificación de volador, algo que antes solo se requería para drones más pesados.

Las numerosas bases aéreas de Lincolnshire incluyen la RAF Waddington, hogar del equipo de exhibición acrobática Red Arrows.

Michael Kheng, fundador de Kurnia Aerial Photography, dijo que el nuevo requisito para que los operadores de mini-drones realicen una prueba era importante a nivel local, ya que el condado era un «lugar muy concurrido por aviones militares y especialmente por los Red Arrows».

«Hay mucha gente que piensa que [los minidrones son] solo un juguete, bueno, ese juguete podría causar mucho daño a un Red Arrow», dijo Kheng.

Según las nuevas reglas, cualquier persona que vuele un dron que pese 100 g o más al aire libre debe completar una prueba teórica gratuita en línea, que le otorgará una licencia Flyer ID de cinco años, que anteriormente solo se requería para dispositivos que pesaran 250 g o más.

Además, aquellos que posean un dron que pese 100 g o más con cámara también deberán registrarse en la CAA para obtener una identificación de operador.

‘Riesgo de seguridad’

El Sr. Kheng dijo a BBC Radio Lincolnshire : «Con estos mini drones… antes de ayer, no era necesario saber nada sobre el espacio aéreo o la aviación.

«Al realizar el examen, usted tendrá ese conocimiento básico del espacio aéreo y su uso».

Antes de que entrara en vigor la nueva norma, la RAF Waddington y los Red Arrows publicaron en las redes sociales una advertencia a la gente para que no volara drones en las zonas de restricción de vuelo.

La base publicó un mapa de la zona de restricción de vuelo alrededor de la RAF Waddington, que incluye áreas como Bracebridge Heath, North Hykeham y Boothby Graffoe.

Dijo que volar sin permiso «representa un grave riesgo para la seguridad» y aconsejó a los usuarios que verifiquen las restricciones del espacio aéreo antes del despegue.

Jonathan Nicholson, jefe de proyectos especiales de la CAA, dijo que las personas que tomaron la prueba se sintieron «mucho más seguras» al volar sus drones porque entendieron dónde podían operar.

Los usuarios que no realicen la prueba antes de volar estarán infringiendo la ley y podrán ser objeto de posibles multas o incluso penas de prisión.

El Sr. Nicholson afirmó: «Queremos que la gente vuele drones, queremos que la gente disfrute de los drones, pero deben hacerlo de forma segura y responsable, y eso garantizará el futuro de los drones en este país y en todo el mundo».