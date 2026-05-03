La esperanza es una droga poderosa en esta época del año. Los aficionados del West Ham que viajaron desde Londres llegaron esta tarde al Gtech Community Stadium llenos de ella.

Siete puntos en sus últimos tres partidos. Impulso: esa cualidad tan difícil de conseguir en la lucha por el descenso. Un equipo sin cambios. Una oportunidad para distanciarse claramente del Tottenham . Incluso un poco de sol en el día festivo.

El problema es que incluso los estimulantes más potentes acaban perdiendo su efecto. Y a lo largo de 90 minutos de lo más sobrios, la esperanza de los Hammers se desvaneció.

Al final, lo que importa es esto: el West Ham perdió 3-0 contra el Brentford . Desperdiciaron la oportunidad de presionar al Tottenham antes de su visita a Villa Park el domingo. La diferencia que podría haber sido de cinco puntos se quedó en dos. Incluso podría ser una desventaja para cuando se enfrenten al Arsenal el próximo domingo.

Pero eso no cuenta toda la historia. Fue un partido trepidante desde el primer minuto, un equipo luchando por un puesto en Europa contra otro que luchaba por su supervivencia. Y el West Ham estuvo a punto, muy a punto.

Solo en la primera parte, Taty Castellanos estrelló el balón dos veces contra el poste y falló un remate de cabeza a puerta vacía tras un saque de esquina.

Los Hammers fueron humillados por el Brentford, perdiendo 3-0 al quedarse sin impulso.

¿Qué tal la suerte de Konstantinos Mavropanos? Pues bien, marcó en propia puerta, después de que Crysencio Summerville desviara el balón contra su propio poste. Unos minutos después, Mavropanos creyó haber empatado de cabeza tras un tiro libre, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego. Fue una tarde de esas.

Para cuando Igor Thiago puso el 2-0, rematando un penalti después de que El Hadji Malick Diouf derribara claramente a Dango Ouattara justo dentro del área, los aficionados locales ya estaban gritando «Lincoln fuera, ole, ole…».

Cuando Mikkel Damsgaard añadió un tercero sublime, fue «Cheerio, cheerio, cheerio».

Todavía no hemos llegado a la meta, pero no cabe duda de que esto ha sido un golpe demoledor para las esperanzas de permanencia del West Ham. ¿Cómo están los nervios, Hammers?

¿ES HORA DE QUE NUNO SE GIRE?

Nuno Espírito Santo volvió a alinear al mismo once inicial por cuarto partido consecutivo. Si bien la regularidad en la selección es importante, sobre todo en esta etapa de la temporada, ¿quizás este partido fue demasiado?

Callum Wilson es el delantero más letal del West Ham. Además, marcó el gol de la victoria en el último partido contra el Everton.

Para cuando saltó al terreno de juego, en el minuto 65, el Brentford ya ganaba 2-0 y el partido estaba prácticamente sentenciado.

En cuanto a los delanteros centro que Nuno sí eligió, Pablo se mostró completamente ineficaz y desperdició la única ocasión que tuvo en la primera parte. Castellanos no tuvo suerte, sí, pero desperdició un par de buenas oportunidades y tuvo que ser sustituido tras perder los nervios en la segunda mitad.

Quizás a Nuno le convenga hacer algunos cambios en su equipo en los tres partidos que quedan. Para evitar que las cosas se estanquen justo en el peor momento.

Nuno Espírito Santo eligió el mismo once inicial por cuarto partido consecutivo; ahora, podría ser el momento de que cambie de estrategia.

LOS MARTILLOS NECESITAN MENOS CABEZAS

Castellanos fue sustituido poco después de recibir una tarjeta amarilla por una falta temeraria en la línea de banda, claramente producto de la frustración por su mala suerte y el 2-0 en contra del West Ham. Anteriormente, tras un cabezazo desviado, se dejó caer al suelo en un gesto de angustia exagerada.

Minutos después de la tarjeta amarilla a Castellanos, Crysencio Summerville se lanzó con furia contra el portero, concediendo al Brentford —siempre peligroso en las jugadas a balón parado— un tiro libre en una zona peligrosa.

Como dijo el entrenador del Brentford, Keith Andrews, después del partido: «Probablemente se portaron un poco mal. Hubo algunos comentarios en el vestuario sobre algunas entradas fuertes. Hubo algo de agresividad, sin duda».

Luego vino el penalti: Diouf se dejó caer sin motivo aparente y derribó a Ouattara. Todo reflejaba la presión que sentía el equipo.

Hay mucho en juego, por supuesto. Y es mejor que los jugadores se preocupen demasiado a que no lo hagan. Pero Nuno necesitará que mantengan la calma para salir adelante en las próximas semanas.

El portugués dejó claro su descontento con la reacción de sus jugadores al final del partido. «El segundo gol nos perjudicó, perdimos la compostura, perdimos la organización, nos precipitamos», admitió.

«Entre las muchas cosas que debemos corregir para la próxima temporada, está la reacción ante los contratiempos. No podemos rendirnos. Nos hemos demostrado a nosotros mismos que eso no está permitido. Últimamente hemos reaccionado bien ante los contratiempos. Hoy no lo hemos hecho.»

KAYODE REAVIVA EL SUEÑO EUROPEO DE LAS ABEJAS

La emoción de la lucha por evitar el descenso desvió un poco la atención del hecho de que el Brentford tenía una misión importante en este partido. Su victoria puso fin a una racha de seis partidos sin ganar y los elevó, al menos temporalmente, al sexto puesto.

¡Qué gran trabajo ha hecho Keith Andrews esta temporada! Y qué lateral derecho tienen en el joven Kayode. El italiano fue una amenaza constante, forzando el primer gol de Mavropanos y, en general, causando estragos durante todo el partido. Además, ¡qué buen saque de banda!

No se sorprendan si los clubes más importantes empiezan a interesarse por la zona este verano.

Michael Kayode (derecha) estuvo presente para asegurar que el Brentford mantuviera vivo su sueño europeo.