Tras su reciente victoria sobre el Al-Ahli, el Al Nassr visita al Al-Qadisiya en busca de un triunfo que lo acerque al título de la Liga Profesional Saudí. Dado su gran impacto de cara al gol, los aficionados siguen de cerca la participación de Cristiano Ronaldo en el partido, ya que se espera que sea decisivo.

El Al Nassr acumula una impresionante racha de 16 victorias consecutivas, acercándose cada vez más al título de la Liga Profesional Saudí . Con esto en mente, visitan hoy al Al-Qadisiya con el objetivo de extender su racha ganadora gracias a su potente ataque, que los convierte en el mejor equipo ofensivo de la liga. Por ello, los aficionados siguen de cerca el estado de Cristiano Ronaldo antes del partido , ya que se espera que sea decisivo.

Cristiano Ronaldo ha logrado evitar lesiones y fatiga física en los últimos partidos , por lo que se encuentra en plena forma. Por ello, el técnico del Al Nassr, Jorge Jesus, lo alineará como titular , ya que viene de marcar un gol en el partido anterior y podría repetir la hazaña. Además, el delantero portugués buscará recortar distancias con Julián Quiñones e Iván Toney en la tabla de goleadores.

Junto al veterano portugués, Al Nassr alineará a Joao Felix, buscando nuevamente la imponente dupla ofensiva que ha dominado la liga. Tras perder los últimos cuatro encuentros contra Al-Qadisiya, se preparan para imponer su poderío y asegurar el primer lugar en la tabla. Por ello, Iñigo Martínez y Mohamed Simakan liderarán nuevamente la defensa, con el objetivo de frenar el buen momento de Julián Quiñones.

Aunque el Al-Qadisiya no compite por ganar la Liga Profesional Saudí, se ha consolidado como uno de los equipos punteros. Con su potente ataque liderado por Julián Quiñones, buscará derrotar al Al Nassr en su lucha por el tercer puesto de la clasificación. Además, podría aprovechar los amplios espacios que deja la presión alta del entrenador Jorge Jesus para conseguir su quinta victoria consecutiva.

Alineación de Al-Qadisiya vs Al Nassr

El Al-Qadisiya llega al partido contra el Al Nassr con cuatro bajas importantes: Waleed Al-Ahmad, Turki Al-Ammar, Mateo Retegui y Julian Weigl por lesión . Por consiguiente, se espera que el entrenador Brendan Rodgers realice cambios significativos en su once inicial, dado el buen desempeño ofensivo del equipo. Sin embargo, se enfrentan al reto de mantener la solidez defensiva, ya que el equipo de Cristiano Ronaldo es el más ofensivo de la Liga Profesional Saudí.

Considerando esto, Al-Qadisiya jugará de la siguiente manera: Koen Casteels; Muhammad Abu al-Shamat, Jehad Thakri, Nacho Fernández, Gastón Álvarez; Musab Al-Juwayr, Nahitan Nández, Otavio, Christopher Bonsu Baah; Abdullah Al Salem, Julián Quiñones.

Alineación de Al Nassr vs Al-Qadisiya

Al igual que Al-Qadisiya, Al Nassr llega al partido de hoy con tres bajas: Raghid Alaa Najjar, Mubarak Buainain y Sami Al-Najei. Sin embargo, el entrenador Jorge Jesus cuenta con sus mejores jugadores en plena forma, destacando Cristiano Ronaldo y João Félix. Además, tienen a Kingsley Coman y Angelo, capaces de dominar con su velocidad. A pesar de ello, se enfrentan a la difícil tarea de frenar a Julián Quiñones , que atraviesa un excelente momento goleador.

Teniendo esto en cuenta, Al Nassr alineará de la siguiente manera: Bento Krepski; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Abdulelah Al-Amri, Iñigo Martínez; Marcelo Brozovic, Abdullah Alkhaibari; Kingsley Coman, Joao Félix, Angelo, Cristiano Ronaldo.