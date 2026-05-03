Bernardo Silva dejará el Manchester City este verano gratis. Según los informes, ha llegado a un principio de acuerdo con el Barcelona . Jorge Mendes, su agente, fue clave en su traspaso al Barcelona. Sobre el papel, su fichaje parecía una elección obvia.

Flick cuenta con un mediocampo muy completo, con jugadores de gran calidad en la técnica, y el Barcelona no tiene muy claro dónde encaja. Esta es la pregunta para la que nadie parece tener respuesta, pero aquí va mi opinión al respecto.

Las cifras de un vistazo

Bernardo Silva suma 2 goles y 4 asistencias en 2515 minutos con el City esta temporada. Su calificación promedio en FotMob es de 7.19 . Es una cifra respetable, pero no de clase mundial para un jugador como Bernardo.

En su mejor temporada con el City, anotó 13 goles y dio 14 asistencias en 51 partidos , pero esos días quedaron atrás. Sin embargo, a sus 31 años, sigue siendo un creador de juego de clase mundial.

Fortalezas

Amplitud técnica y habilidad para los pases.

Altamente resistente a la presión.

Inteligencia posicional.

Versatilidad para desempeñarse en múltiples posiciones tanto en el mediocampo como en el ataque.

26 trofeos, lo que demuestra que es un ganador muy codiciado.

Debilidades

Disminución de la amenaza goleadora (2 goles en liga esta temporada)

Nueve tarjetas amarillas esta temporada, lo que indica un descenso en la capacidad defensiva.

Falta de ritmo vertical en las transiciones.

Trayectoria descendente en términos de valor futbolístico.

¿Sería adecuado para las tácticas de Flick?

Sí, pero solo en parte. El mediocampo que requiere Flick se basa en dos pilares: presión de alta intensidad y conducción del balón.

Pedri tiene la chispa creativa y la resistencia a la presión para ser el mejor en esta posición . Gavi aporta energía y competitividad. Frenkie de Jong ofrece capacidad de conducción de balón y visión de juego. El joven Marc Bernal es el híbrido perfecto para un mediocampista organizador .

Bernardo Silva encaja en el mediocampo siguiendo el modelo de Pedri, aunque en una versión inferior. Su singularidad en este equipo reside en su mentalidad ganadora, su experiencia y su capacidad para jugar en varias posiciones (mediocampo y ataque).

Silva puede jugar en varias posiciones. Lo hemos visto desplegado como mediocampista organizador, número 10 y en la banda como delantero interior .

La principal preocupación de Flick es fichar a un delantero de talla mundial y a un defensa central . Fichar a un centrocampista de 31 años con un salario elevado no parece, a primera vista, una decisión acertada.

La profundidad del mediocampo del Barcelona:

Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Marc Casado, Marc Bernal, Dani Olmo, Fermín López.

Hay siete centrocampistas y solo tres puestos titulares. Flick no rota a siete jugadores entre tres posiciones, por lo que Casado u otro jugador debe salir para generar espacio.

El argumento de la transferencia «gratuita»

El problema no es el precio, sino la táctica. Deco debe analizar cómo encaja Bernardo en la plantilla actual, teniendo en cuenta los importantes cambios en ataque que se esperan este verano.

Ni siquiera se trata de un traspaso gratuito, dado que su salario actual es de 300.000 libras esterlinas semanales . Sin embargo, se rumorea que Bernardo aceptaría una reducción salarial del 60% para unirse al Barça. La incorporación de Bernardo, incluso con un salario reducido, supondrá un gasto considerable para el presupuesto.

No se trata del salario, ya que el dinero no es un factor importante para Silva. Al parecer, quiere mudarse a Barcelona para estar más cerca de su familia.

El veredicto

El Barcelona no necesita a Bernardo Silva desde el punto de vista deportivo. Sin embargo, las necesidades y los negocios son diferentes. Si el salario es extremadamente bajo y Flick ve un rol específico para él como suplente contra la élite europea, entonces fichar a un jugador experimentado, de gran técnica y versátil de 31 años prácticamente gratis es una oportunidad difícil de rechazar.

El principal problema es que el Barcelona tiene tres preocupaciones mucho más urgentes . Con las probables incorporaciones de delantero, extremo y defensa central este verano, destinar una gran parte del presupuesto salarial a un fichaje de lujo sería precisamente el tipo de decisión que Flick desaconsejó durante toda la temporada.

Sin embargo, también debemos reconocer su valía. Contar con un jugador tan versátil como Bernardo Silva podría ser justo lo que necesitamos. La temporada es larga y hemos visto cómo nuestra plantilla se ha visto mermada en momentos cruciales. Bernardo puede jugar en varias posiciones, ya sea en el mediocampo o en la banda, y tener a alguien como él en el equipo nos da tranquilidad en cuanto a la profundidad de la plantilla.

El único problema son las finanzas del Barcelona. En mi opinión, lo mejor sería ficharlo solo después de que se hayan resuelto los otros tres problemas clave.

Este artículo se publicó originalmente en everythingbarca.com con el título ¿Realmente necesita el Barcelona a Bernardo Silva? La respuesta honesta es más complicada de lo que piensas .