Le pedimos su opinión sobre la derrota por 2-1 del Rangers ante el líder de la Premier League, el Hearts, en Tynecastle.

A continuación se muestran algunos de sus comentarios:

Gerry : Sin agallas, sin gloria, una actuación pésima. Después de los primeros 10 o 15 minutos, todo fue cuesta abajo; dos errores de Jack Butland costaron el partido. Esto demuestra que quizás debería ser descartado para los próximos dos partidos. Nos superaron en lucha, fuerza y ​​juego.

Fraser : Aunque Danny Rohl ha enderezado el rumbo, lo cierto es que la liga estaba perdida para septiembre gracias al nombramiento de un entrenador inepto. Nuestra defensa es desastrosa y no desentonaría en las ligas inferiores. Tenemos un delantero decente en Bojan Miovski; Rohl necesita una reconstrucción profunda en enero.

Derek : ¿Cuántos goles nos va a costar Butland? Su distribución del balón es diabólica para el primer gol, y en cuanto al segundo, cuanto menos se diga, mejor. Hace grandes atajadas, ¡pero para eso ha pagado! Otra actuación sólida de Dujon Sterling. Para todos los que decían que Shankland no era lo suficientemente bueno, sin duda ha respondido a esas críticas, ¡y habría sido gratis!

Billy: La oportunidad de acortar distancias se vio frustrada por una mala toma de decisiones, falta de lucha, calidad y liderazgo. Un mal desempeño que pone de manifiesto nuestra verdadera situación.

Brian : Butland demuestra una vez más por qué nunca ha sido lo suficientemente bueno y por qué siempre comete errores. Su distribución es deficiente una y otra vez y su criterio es cuestionable. Le entregó el partido al Hearts en bandeja. Max Aarons volvió a dar una lección magistral sobre cómo ser un jugador muy malo.

Ronnie : El Rangers tuvo mucho el balón. Luchamos todo el tiempo. Eso es lo positivo. A pesar de tener la posesión, no generamos prácticamente nada, salvo el gol por fuera de juego. El Hearts podría haber tenido cinco. Nuestra falta de un goleador y nuestra incapacidad para crear ocasiones reales nos costó caro otra vez.