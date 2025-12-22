¿La derrota por 2-1 en Tynecastle ha supuesto un golpe fatal para las esperanzas de título del Rangers?

Los hombres de Danny Rohl, que todavía tienen un partido menos, tuvieron la oportunidad de reducir la diferencia con el líder de la tabla, el Hearts, a seis puntos con un partido menos.

En cambio, la primera derrota del alemán en la liga deja a su equipo con una brecha de 12 puntos, cayendo al cuarto puesto. El Celtic, segundo en la tabla, ahora está seis puntos por encima del Rangers.

El Hearts, el sorprendente favorito, no da señales de perder el ritmo. Solo ha sufrido una derrota liguera en 18 partidos, con 12 victorias (más que cualquier otro equipo) y ha ganado sus cuatro enfrentamientos contra el Old Firm.

Esto deja a los Rangers con mucho que recuperar en medio de «tiempos difíciles», como reconoció el mediocampista Nicolas Raskin.

«No tenemos margen de error. Ha sido así desde el principio de la temporada, no podemos permitirnos perder más puntos», dijo el internacional belga.

«No estamos contentos, hicimos lo mejor que pudimos [el domingo] y ahora debemos mantenernos unidos y mejorar en cada partido».

Raskin admitió que la derrota del domingo en Tynecastle fue una «bajada de realidad» después del prometedor comienzo de Rohl de seis victorias y dos empates en sus primeros ocho partidos de la Premiership.

«Estamos decepcionados y muy frustrados», dijo. «No podemos echarlo todo a perder, pero debemos ser honestos, analizar el momento y reconocer que no hemos estado a la altura».

Lo siento mucho, todos en el vestuario estamos muy dolidos. Llegará un momento en que volveremos a estar donde necesitamos estar. Simplemente estamos pasando por momentos difíciles.

El experto de Sportscene, Michael Stewart, considera que si bien Rohl ha hecho un «trabajo increíble» hasta ahora, la derrota ante Hearts expuso las «deficiencias» en el plantel de los Rangers, derivadas de una mala ventana de transferencias de verano.

Y Stewart ha descartado las esperanzas de título de los Rangers, diciendo que la brecha de 12 puntos es «probablemente demasiado grande» para superar.

El exdelantero de la Premiership Cillian Sheridan está de acuerdo y le dijo al Scottish Football Podcast de la BBC que es difícil ver a los Rangers en una «racha increíble» y agregó: «Rohl llegó y estabilizó el barco, obtuvo resultados y los hizo volver a ganar.

«Pero sigo pensando que, defensivamente, son muy diversos. Parece que cualquier equipo de la liga puede marcarles».