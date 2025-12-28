Derek McInnes sabe que su Hearts no es el Barcelona, pero sabe lo que su equipo necesita ser si quiere mantener su lucha por el título de la Premier League escocesa.
Una caótica derrota por 3-2 en el derbi ante el Hibernian condenó a los líderes a su segunda derrota liguera de la temporada en su 19º partido.
A pesar de responder con un intento de contraataque, McInnes lamentó que sus jugadores no hicieran lo básico lo suficientemente bien cuando perdieron tres puntos en Easter Road el sábado.
El técnico del Hearts dice que su equipo ahora «necesita recuperarse» de una tarde «dolorosa» en Leith, pero no está dispuesto a «perder todo lo que tiene» después de un día decepcionante.
«Llegamos a lo más alto de la liga no siendo el Barcelona, no siendo algo que no creemos ser, sino haciendo bien lo básico en los partidos», dijo el técnico de 54 años a BBC Escocia.
«Si no haces bien lo básico, no importa lo bueno que seas o lo buena que sea tu carrera, terminarás con dolor.
«En la segunda mitad dimos un partido mucho más familiar de lo que solemos hacer. Creo que son dos derrotas en 19 partidos, y si sufrimos dos derrotas en los próximos 19, hemos tenido una temporada brillante, una temporada increíble.
No vamos a perder todo nuestro potencial ahora mismo. Perdimos un partido y sabemos las razones por las que lo perdimos.
Planes de transferencia y cómo mantener la cabeza: cómo responde el Hearts
La derrota en Leith significó que el Celtic pudo reducir la brecha en la cima a tres puntos con una caótica victoria propia en Livingston.
Los hombres de Wilfried Nancy todavía tienen un partido pendiente y potencialmente podrían ser líderes por diferencia de goles cuando Hearts juegue nuevamente el 3 de enero.
Pero McInnes está convencido de que sus jugadores no se dejarán desanimar por la derrota ante sus rivales de la ciudad.
Después de una serie de partidos desafiantes, un calendario más favorable, en el papel, está en camino para Hearts.
Tienen una semana de descanso antes de enfrentarse al colista, el Livingston. Después, visitarán Dundee y luego jugarán en casa contra el St Mirren.
Unos resultados positivos en estos partidos dejarían al equipo de McInnes en una buena posición para el atractivo encuentro de Tynecastle con el Celtic a finales de enero.
«Nunca quieres perder un derbi y estamos destrozados por la afición», dijo McInnes. «Pero no nos va a molestar ni a desbaratar los próximos partidos».
Confío en estos muchachos. Han tenido mucha paciencia conmigo y mucho crédito en el banco, pero debemos ser honestos: nos exigimos demasiado hoy.
McInnes también espera recibir el impulso de los fichajes invernales.
Se espera que el extremo kazajo Islam Chesnokov llegue «en los próximos días» y el entrenador espera recibir «algunas buenas noticias» sobre una o dos incorporaciones más.
«Queremos intentar equiparnos lo mejor posible», añadió McInnes.
Obviamente, las expectativas han aumentado. Como dije cuando llegamos, queríamos intentar, al menos, cumplir con las expectativas de la afición y, con suerte, superarlas.
«Ahora que se espera eso de nosotros, debemos asegurarnos de seguir haciendo bien nuestro trabajo».