Derek McInnes sabe que su Hearts no es el Barcelona, ​​pero sabe lo que su equipo necesita ser si quiere mantener su lucha por el título de la Premier League escocesa.

Una caótica derrota por 3-2 en el derbi ante el Hibernian condenó a los líderes a su segunda derrota liguera de la temporada en su 19º partido.

A pesar de responder con un intento de contraataque, McInnes lamentó que sus jugadores no hicieran lo básico lo suficientemente bien cuando perdieron tres puntos en Easter Road el sábado.

El técnico del Hearts dice que su equipo ahora «necesita recuperarse» de una tarde «dolorosa» en Leith, pero no está dispuesto a «perder todo lo que tiene» después de un día decepcionante.

«Llegamos a lo más alto de la liga no siendo el Barcelona, ​​no siendo algo que no creemos ser, sino haciendo bien lo básico en los partidos», dijo el técnico de 54 años a BBC Escocia.

«Si no haces bien lo básico, no importa lo bueno que seas o lo buena que sea tu carrera, terminarás con dolor.

«En la segunda mitad dimos un partido mucho más familiar de lo que solemos hacer. Creo que son dos derrotas en 19 partidos, y si sufrimos dos derrotas en los próximos 19, hemos tenido una temporada brillante, una temporada increíble.

No vamos a perder todo nuestro potencial ahora mismo. Perdimos un partido y sabemos las razones por las que lo perdimos.