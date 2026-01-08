Una fuerza policial admitió haber confundido las identidades de un joven de 18 años que murió en un accidente automovilístico con otro adolescente que sobrevivió a la colisión. La policía de South Yorkshire creía que Trevor «TJ» Wynn, de 17 años, había muerto en el accidente cerca de Rotherham el 13 de diciembre y se lo contó a su familia. Pero el domingo se supo que había sobrevivido y que era Joshua Johnson quien había muerto junto a una joven de 17 años, que conducía el vehículo. El subjefe de policía Colin McFarlane dijo que la fuerza se había remitido a la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) desde que identificó el error, y agregó que estaba al tanto «del trauma adicional que esto puede causar».

La policía fue llamada a Todwick Road entre Dinnington y Todwick en las primeras horas del 13 de diciembre después de que un Toyota Corolla plateado se saliera de la carretera. En ese momento, la fuerza dijo que una niña de 17 años, que conducía, y un niño de 17 años fueron declarados muertos en la escena , mientras que un hombre de 18 años fue llevado al hospital con heridas graves. Posteriormente se le dijo a la familia de Trevor que había muerto, mientras que se creía que Johnson era el hombre que estaba en el hospital recibiendo tratamiento. La policía no ha identificado formalmente a la joven de 17 años, pero fue identificada como Summer Louise Scott al inicio de una investigación en el Tribunal Forense de Doncaster. En un comunicado emitido el martes, la policía de South Yorkshire dijo que se habían expresado «preocupaciones» sobre las identidades de los muertos. Un portavoz dijo que el domingo «salió a la luz información» que motivó «más procesos de identificación formal, incluidos análisis forenses», lo que permitió identificar el error.

El incidente ocurrió en la carretera entre Dinnington y Todwick.

Policía de South Yorkshire El subjefe de policía Colin McFarlane dijo que la fuerza se había remitido a la IOPC.

La policía no identificó públicamente a Trevor en el momento del accidente, pero en las redes sociales y en los medios de comunicación locales lo identificaron ampliamente como alguien que murió en la colisión. Una campaña de recaudación de fondos organizada en su nombre por el amigo de la familia Jonathan Stoner el mes pasado ha recaudado más de £1.000. En una actualización el martes, Stoner dijo que tras la noticia de que Trevor estaba vivo, el dinero recaudado se destinaría «directamente a ayudar a TJ a seguir adelante con su vida y apoyar a su familia en este proceso de recuperación». «Al principio la policía cometió un error e identificó a la persona equivocada, y en ese momento nos informaron incorrectamente», se lee en la actualización. “Esto ya se ha aclarado y queremos ser completamente transparentes con todos los que nos han apoyado”. Stoner dijo que ahora el enfoque estará en ayudar al adolescente, que había pasado por «una situación grave que cambió su vida», a recuperarse. «Entendemos que esta noticia puede resultar impactante y agradecemos la paciencia, la amabilidad y el continuo apoyo de todos», decía la actualización. “Cada acción, donación y mensaje proviene de un lugar de amor, y ese amor es necesario ahora más que nunca”.

Medios de comunicación de PA El alcalde de South Yorkshire, Oliver Coppard, dice que su «corazón está con todos los afectados por el error».