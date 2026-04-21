El Newcastle venderá a Anthony Gordon si el Bayern de Múnich iguala su valoración de 75 millones de libras, el Manchester United sigue de cerca a Aurelien Tchouameni y Yan Diomande es el principal objetivo para sustituir a Mohamed Salah en el Liverpool .

El Newcastle venderá a Anthony Gordon, de 25 años, al Bayern de Múnich si el campeón alemán iguala su valoración de 75 millones de libras por el delantero inglés. (Times – se requiere suscripción), externo

El Manchester United , que busca fichar al menos a dos centrocampistas este verano, sigue de cerca la situación del internacional francés Aurélien Tchouameni, de 26 años, en el Real Madrid . (Telegraph – se requiere suscripción), externo

El extremo del RB Leipzig y de Costa de Marfil, Yan Diomande, de 19 años, es ahora el principal objetivo del Liverpool para sustituir al egipcio Mohamed Salah, de 33 años, tras la aprobación de la directiva del club. (Florian Plettenberg – Sky Alemania), externo

El defensa argentino Cristian Romero despierta el interés del Atlético de Madrid, mientras que el futuro del jugador de 27 años en el Tottenham parece incierto. (Fuera de juego), externo

El centrocampista inglés Curtis Jones, de 25 años, está descontento con su papel secundario en el Liverpool y podría marcharse este verano. (Football Insider), externo

Todo apunta a que el Manchester City y el Liverpool no podrán fichar al defensa italiano Alessandro Bastoni, ya que el jugador de 27 años solo estaría dispuesto a dejar el Inter de Milán para fichar por el Barcelona . (Mundo Deportivo – en español), externo

El Liverpool figura entre los clubes interesados ​​en fichar al centrocampista francés del Sunderland , Enzo le Fee, de 26 años. (Teamtalk), externo

El Chelsea se ha puesto en contacto con el agente delextremo alemán Karim Adeyemi, de 24 años y procedente del Borussia Dortmund , para negociar un posible acuerdo. (Fussballdaten – en alemán), externo

El Everton se perfila como uno de los principales candidatos para ficharal centrocampista inglés Hayden Hackney, de 23 años, procedente del Middlesbrough, este verano. (Teamtalk), externo

Se espera que el defensa central inglés John Stones, de 31 años, abandone el Manchester City este verano como agente libre. (Fabrizio Romano)